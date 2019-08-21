Литовский фермер построил свой бизнес на чае из конопли

Выращивание экологической продукции само по себе не гарантирует место на рынке – надо уметь рекламировать продукцию и подать ее. Фермер Гинтаутас Жебелис занялся производством чая из экологической промышленной конопли, получив необходимые деньги в рамках программы по развитию села 2014–2020 гг. "Сельскохозяйственные системы и системы качества пищевых продуктов".

В этом году начался третий этап подачи заявок, который продлится до 30 сентября. На этот раз из Европейского сельскохозяйственного фонда и госбюджета выделено больше 235 500 евро.

Средство "Сельскохозяйственные системы и системы качества пищевых продуктов" предназначено для земледельцев, производящих экологические товары, участвующих в системе производства признанных в ЕС продуктов или национальной системе качества.

Несколько лет назад фермер из Таурагского района Жебелис решил заняться выращиванием промышленной конопли. Он начал продавать чай из цветков и листьев этого растения и заметил, что людям надо напомнить положительных качествах этого популярного в Литве растения.

Однако на рекламу нужны были дополнительные средства, которые начинающему фермеру собрать нелегко. Жебелис отправился в Национальное агентство платежей (НАП), где узнал, что ему может помочь средство "Сельскохозяйственные системы и системы качества пищевых продуктов".

"Это очень полезное и нужное средство. Я смог должным образом подготовить упаковки для чая, заказал большой тираж информационного материала о свойствах чая из конопли, на эти деньги могу установить и рекламные стенды. Без рекламы такую продукцию продавать непросто. Наши люди забыли, что их предки выращивали промышленную коноплю, путают ее с наркотиками", – сказал земледелец.

Он решил пользоваться и другими возможностями финансирования, которые помогут модернизировать хозяйство, поскольку он планирует также начать производство конопляного масла, а также производить из конопли другую продукцию.

В Паграмантисском региональном парке Жебелис занимается хозяйством с 2013 года. Он начал с выращивания овец, но, узнав о легализации промышленной конопли, отодвинул животноводство на второй план.

Не обращая внимания на скептическую оценку, земледелец шесть лет назад засеял коноплей 3 га земли. Через год он оборудовал современную сушки, а в небольшом цеху начали паковать чай. Конопляные поля росли из года в год, продукция стала пользоваться популярностью, много покупателей нашлось и за границей. Земледелец сотрудничает с фабрикой по производству лекарственных растений, благодаря этому растения измельчают и пакуют.

"Я верю, что у конопли большие перспективы. Те, кто мне говорил, что ничего путного не выйдет, сейчас приходят за консультациями. Через несколько лет промышленная конопля приведет к перевороту в экономике – нет другого такого растения, из которого можно производить столько разной продукции – еды, одежды, использовать в строительстве, лекарства и т.д. Кроме того, конопля очищает воздух, оживляет почву", – сказал Жебелис.

Его хозяйство занимает около 24 га. На 5 га выращивают коноплю для лекарственных целей, а на 10 га растет конопля, из которой в этом году будут производить масло. Кроме того, есть и отара овец. Фермер ждет возвращения сыновей, которые работают за границей. Они помогут ему развивать хозяйство.

По данным представителя Министерства сельского хозяйства Литвы Юрате Микалюнене, в этом году люди, подающие заявку на получение финансирования в рамках "Сельскохозяйственных систем и систем качества пищевых продуктов", должны обратить внимание на некоторые изменения и уточнения.

В этом году заявки можно подавать круглый год. Их прием разбит на кварталы, чтобы средства можно было использовать более равномерно.

Помощь получают те, кто в первый раз начинает работать в сфере систем качества или кто в последние 5 лет участвует в этой системе. Важно, чтобы заявку подали в течение 5 первых лет с момента получения первого сертификата или регистрации производителя в списке производителей традиционных или охраняемых изделий, который разработан Государственной продовольственно-ветеринарной службой.

На данном этапе финансирование выделяют тем, кто подал заявки до 2018 года. Будут ли заявки принимать с 1 октября 2019 года станет известно в ближайшее время.

Еврокомиссия сделала Литве замечание - спецификации национальной системы качества продуктов не были согласованы с Брюсселем. Поэтому прием заявок в системе качества продуктов был приостановлен. Тек, кто уже пользуется этой системой, смогут по-прежнему получать финансирование.

Она напомнила, что помощь в рамках этой программы предоставляют не больше 5 лет. Помощь участникам системы производства экологических продуктов составляет не больше 2998 евро, системы признанных в ЕС продуктов – 2776 евро, участникам национальной системы качества продуктов – 2895 евро в год. Финансируют расходы на осуществление непосредственной деятельности, а также указанные в заявке и понесенные не раньше чем с момента подачи заявки.

На эти деньги могут финансировать исследования, связанные с получением сертификатов, контроль качества, исследования, предусмотренные в спецификации качественных сельхозпродуктов. Наименьшее количество отборочных баллов – 50. Если во время оценки заявки выясняют, что заявка не получила эти 50 баллов, то ее отклоняют.

Если экономический размер хозяйства выражен в стандартной ценности (СЦ) до 8000 евро, дают 50 баллов; больше 8000 евро – 30 баллов.

Если фермер, подавший заявку, является членом кооператива, то дают 30 баллов.

Если фермер, подавший заявку, не раньше чем за два года до подачи заявки участвовал в программе Leader и программах, утвержденных центром методического обучения фермеров, связанных с экопродукцией, признанными в ЕС продуктами, национальной системой качества продуктов или соблюдения требований охраны окружающей среды (надо предъявить соответствующее свидетельство), – дают 20 баллов.