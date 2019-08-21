В Паланге у моря душевые "реконструировали" в двухэтажный дом

В Паланге у моря появилась постройка, напоминающая жилой дом площадью 500 кв. м, несмотря на то, что официально ее называют душевой, пишет издание Lietuvos rytas.

В Центре регистра назначение этого здания не указано, но отмечено, что оно стоит на территории, которая является объектом культурной ценности, и находится в 1 охраняемой зоне курорта, где строительство запрещено.

По данным издания, в мансарде этого дома уже висят люстры, внутрь уже привозят мебель.

Разрешение на строительство на территории Ботанического парка муниципалитет выдал в 2014 году.

Представитель Палангской мэрии Пятрас Каминскас сказал, что разрешение было выдано не на новое строительство, а на реконструкцию здания. По его словам, инспекторы, проверявшие здание, нарушений не установили. По словам Каминскаса, этот участок в парке предназначен для рекреации, а само современное здание предназначено для обслуживания территории.