Глава парламентского комитета о деле Розовой: похоже на историю с Бастисом

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) "крестьянин" Дайнюс Гайжаускас очень серьёзными считает материалы Департамента государственной безопасности (ДГБ) по депутату Ирине Розовой.

По словам главы КНБО, письмо, заблокировавшее доступ Розовой к работе с секретной информацией будет рассмотрено комитетом в среду, а ему лично эта ситуация "напоминает историю М.Бастиса".

"Я думаю, что информация очень серьёзная, и завтра комитету придется принять решение. Для меня это связано с историей М.Бастиса, и есть много общих черт, которые мы должны будем обсудить в комитете завтра", - сказал Гайжаускас BNS во вторник.

Отвечая на вопрос, отражают ли представленные ДГБ материалы контакты И.Розовой с лицами, связанными с российскими спецслужбами, Д.Гайжаускас сказал, что комитет должен будет решить, насколько представленные материалы могут быть обнародованы, хотя письмо не было секретным.

"Это письмо не является секретным, но оно содержит конфиденциальную информацию, оно, безусловно, является непубличным, и мы должны будем обсудить в комитете, в какой степени оно может быть обнародовано. Завтра я обязательно прокомментирую всю ситуацию", - сказал Д.Гайжаускас.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис направил в КНБО информацию, предоставленную ДГБ по члену Сейма Ирине Розовой, которой не было предоставлено разрешение на работу с секретной информацией.

Это он сделал в ответ на просьбу оппозиционных консерваторов обнародовать разведданные.

В понедельник депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас, Габриелюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас запросили у спикера Сейма информацию об И. Розове.

В марте 2017 года Пранцкетис объявил, что он отказался дать тогдашнему социал-демократу М.Бастису разрешение на работу с секретной документацией, учитывая полученную из ДГБ информацию о его личных контактах с российскими энергетическими компаниями, криминальным миром и дружественными Кремлю журналистами.

Конституционный суд признал, что Бастис нарушил свою клятву и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ, но при голосовании по импичменту в Сейме не было достаточного количества голосов для лишения депутата мандата. Однако Бастис тогда сам подал в отставку.

И.Розова, член Альянса русских, является членом фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

КНБО на прошлой неделе обсуждал участие И.Розовой в сессии Межпарламентской православной ассамблеи в июне. Выступление в Грузии представителя российской Думы на этом православном форуме вызвало массовые протесты в стране.