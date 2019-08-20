В Cейме присягнули новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства

Во вторник в Cейме Литвы присягнули три новых министра – транспорта и коммуникаций, внутренних дел и сельского хозяйства, они назначены на эти должности после обновления состава правительства.

После присяги к работе на должности министра ВД приступает Рита Тамашунене, на должности министра транспорта – Ярослав Наркевич, на должности министра сельского хозяйства – Андрюс Палёнис.

Двух первых политиков делегировала в министры партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС), а А. Палёниса – Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП).

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Состав правительства обновлен после того, как Литовский союз "крестьян и зеленых", ЛСДТП, партия "Порядок и справедливость" и ИАПЛ - СХС в начале июля договорились о правящей коалиции.

Во вторник Сейм принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству. 75 депутатов проголосовали за предоставление полномочий, 27 политиков были против, а девять депутатов воздержались.

Оппозиция намерена обжаловать решение в Конституционном суде.

Представители оппозиции убеждены, что решение о повторном предоставлении полномочий правительству должно было приниматься более долгим путем, через утверждение программы правительства, а не голосованием по протокольному постановлению.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.