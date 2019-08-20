Сейм повторно предоставил полномочия правительству Литвы, но оппозиция сомневается в законности

Во вторник Сейм Литвы принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству.

75 депутатов проголосовали за предоставление полномочий, 27 политиков были против, а девять депутатов воздержались.

Решение принято голосами правящей коалиции. Правовой сценарий возобновления полномочий правительства вызвал сомнения у оппозиции, она намерена обратиться Конституционный суд (КС).

"Правительство не только может, но и должно продолжать начатую работу, так как еще не все намеченные добрые дела сделаны", – сказал на заседании Сейма представитель крупнейшей правящей фракции "крестьян" Стасис Туменас.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.

После подписания нового коалиционного договора в июле два представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей: Ярослав Наркевич, назначенный министром транспорта и коммуникаций, а также Рита Тамашунене, – сменили Рокаса Масюлиса и Эймутиса Мисюнаса соответственно, а в Министерстве сельского хозяйства член Сейма "социал-трудовик" Андрюс ​​Палёнис сменил "крестьянина" Гедрюса Сурплиса.

Оппозиция высказалась против предоставления полномочий правительству, так как полагает, что кабмин не сможет сделать ничего важного до выборов в Сейм, которые пройдут через год с небольшим.

"Цель правительства – пробыть до окончания нынешнего срока полномочий. Движение либеарлов с этим не согласно, поэтому при голосовании мы не поддержим", – сказала лидер оппозиции Виктория Чмилите-Нильсен.

"Не думаю, что от этого правительства можно чего-то ожидать", – сказал глава оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас.

Консерватор Юргис Разма сказал, что С. Сквярнялис отдал переговоры о распределении министерских постов в руки лидера Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунаса Карбаускиса.

"Жаль, что премьер не использовал возможности (...) требовать от кандидатов и высокого (уровня) профессионализма, и компетентности, и не опускать эту планку, которую заявил в начале срока полномочий", – сказал депутат.

Юргис Разма также пообещал, что поскольку полномочия правительству во вторник были предоставлены повторно посредством принятия протокольного постановления, то будет организован сбор подписей и инициировано обращение в КС, "чтобы получить ответ, не следовало ли утвердить программу правительства нормальным постановлением сейма, как вполне четко прописано в самой Конституции".

Бывший судья КС Витаутас Синкявичюс в понедельник сказал новостному порталу delfi.lt, что "повторно получить полномочия можно только таким же путем, как они были получены первый раз", то есть сейм должен был утвердить программу правительства.

Премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что сейм будет соблюдать действующее законодательство.

"Пока КС не высказался по этому вопросу иначе, все принятые в Литовской Республике законы, а Устав Сейма обладает силой закона – они действуют", – сказал премьер.

"Если кто-то не различает две вещи: формирование нового правительства и повторное предоставление полномочий, – то это их проблемы", – сказал он журналистам.

Полномочия правительству во главе с С. Сквернялисом были предоставлены одним голосованием в соответствии с положением Устава Сейма, предусматривающим такую ​​процедуру при условии, что программа правительства остается неизменной.

Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе.

Оппозиционные деятели намерены в связи с этим обратиться в КС, подтвердил Ю. Разма.

Утверждение программы правительства в сейме заняло бы больше времени, чем предоставление полномочий одним голосованием.