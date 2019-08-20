С 2020 года 2 ноября в Литве будет выходным днем

Парламент Литвы принял поправки к Трудовому кодексу и объявил, что с 2020 года 2 ноября (День усопших) в Литве станет выходным днем.

За поправки проголосовали 57 депутатов, еще 10 были против, 24 депутата воздержались.

1 ноября - День всех святых - в Литве выходной день.

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис перед голосованием в парламенте сказал журналистам, что фракция поддерживает идею объявить выходным днем и 2 ноября.

По его словам, это очень важно для общества.

Председатель комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте обратила внимание на то, что два выходных побудят эмигрантов приехать в Литву, чтобы посетить могилы близких.

Либерал Симонас Гентвилас заявил, что ему непонятно, почему эти дни столь важны.

"На самом ли деле есть для этого основания, подкрепленные установившимися в обществе традициями?" – вопрошал он.

Поправки к ТК предложили депутаты Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.