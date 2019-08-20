Новый большой груз СПГ прибывает в Литву из Мелкойи

Во вторник вечером в Клайпеду должна прибыть новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.

"Ожидается, что 20 августа прибудет газовоз Arctic Princess, который доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил BNS оператор терминала Клайпедского СПГ компания Klaipėdos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газ поставляется из норвежского порта Мелкойи, где находится завод СПГ Equinor.

В соответствии с графиком газовозов компании, на август никаких крупных судов не запланировано, а небольшая (10 тыс. кубометров) партия СПГ должна прибыть в конце месяца.

Терминал в этом газовом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, государственной энергоснабжающей компанией Lietuvos tnergija (LET) и входящей в группу Imlitex Holdings фирмой Imlitex.