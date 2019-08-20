В Вильнюсе пройдут "Дни столицы": чего ожидать и где искать развлечения

Организаторы праздника советуют отметить красным в календаре 30 августа - 1 сентября - именно в эти дни вы получите уникальную возможность окунуться в атмосферу фестивального Вильнюса.

Что? Где? Когда?

Проспект Гедиминаса, территория у памятника королю Миндаугасу, Кафедральная площадь и площадь В. Кудирки, набережная Нерис - все эти локации будут заполнены различными активностями на любой вкус.

Festivalis "Sostinės dienos" 2019 (Foto: Andrius Mažeika)

“Гудящий проспект” позволит увидеть много интересного

В этом году на “улице искусств и музыки”от Кафедрального собора до площади В. Кудирки будут представлены выставки изобразительного искусства, работы различных художников, керамиков, графиков.

В этом году "Дни столицы" пригласят вас в совершенно новый проект под названием "Stiliaus lokacija", где посетители смогут познакомиться с работами дизайнеров и поинтересоваться идеями литовских и зарубежных авторов. В огромных павильонах на площади В. Кудирки под одной крышей будет представлен широкий ассортимент украшений, аксессуаров, предметов интерьера, одежды, галантереи и других развлечений. “Stiliaus lokacija” - это глоток свежего воздуха, который дает вам возможность посвятить свое время изучению последних тенденций стиля и творчества.

Парк игр и развлечений - для детей и семей

Любимая площадь жителей Вильнюса возле памятника королю Миндаугасу станет игровым и развлекательным парком, который понравится детям и взрослым. Впервые в этом парке для детей и семей будет организована сцена, на которой выступят музыкальные исполнители, актеры театра и танцоры - "Sun Jazz" ir "Džiaziukai" из Вильнюсской художественной школы, Вильнюсский театр LĖLĖ, вокальный ансамбль KIVI, Настольный театр, Детский хор ЛРТ и многие другие.

На набережной - нетрадиционные ароматы и необычные музыкальные и аудиовизуальные представления

В прошлом году активности "Дней столицы" на набережной реки Нерис превзошли ожидания участников фестиваля - люди, жаждущие хорошей музыки и вкусной еды, полностью заполонили пространство между Зеленым мостом и мостом Короля Миндаугаса. В этом году там будет еще больше вагончиков с едой (фудтраков), чем в прошлом году - рекордное количество в одном месте.

Уникальная 3D видео-проекция на реке Нерис

В последние августовские вечера, когда станет темно, набережная реки Нерис пригласит тысячи посетителей на уникальное зрелище - новый 3D-визуальный проект "Atradimas", экраном для которого станет вода.

Концерты на Кафедральной площади

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, самый ожидаемый литовский исполнитель Daddy Was A Milkman выступит на открытии концерта на Кафедральной площади. Перед ним выступит шведский исполнитель и автор песен - Frans. Исполнитель мирового хита “If I Were Sorry” впервые посетит Вильнюс!

31 августа в 21.00 выступит группа "N.O.H.A", которая сочетает в себе современную танцевальную музыку с этническими звуками. После нее на Кафедральной площади, состоится концерт популярного литовского дуэта "Beissoul & Einius".