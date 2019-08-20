Трагическое ДТП в Пасвальском районе: погибли супруги, пострадали трое детей

По Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Пасвальском районе, около Пумпенай, на дороге A10, столкнулись легковой автомобиль BMW и два тягача.

Сообщение о несчастье поступило в 23.52 ч.

Паневежская полиция информировала DELFI, что, по предварительным данным, в Пасвальском районе, на 24 км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига автомобиль BMW 535i, которым управлял мужчина (1980 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Volvo FH с полуприцепом, которым управлял мужчина (1962 г.р.).

После удара BMW 535i потерял управление и столкнулся с тягачом Skania с полуприцепом, которым управлял мужчина (1977 г.р.). В ДТП погиб водитель BMW (1980 г.р.) и его жена (1986 г.р.).

Литовская дорожная полиция позже уточнила информацию. Выяснилось, что BMW был зарегистрирован в Финляндии, его водитель – гражданин Турции, а погибшая женщина – гражданка Финляндии.

В ДТП пострадали трое детей погибших (11 и 9-летние мальчики и 3-летняя девочка). Все трое находятся в реанимации.