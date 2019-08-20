В Литве сокращается число банковских отделений и банкоматов

Только в первые 6 месяцев 2019 года в Литве закрыли 21 банковское отделение и отделение кредитных уний, а с 2011 года их количество уменьшилось до 450, об этом свидетельствуют данные Центробанка Литвы. Эта тенденция, по словам представителей банков, обусловлена популярностью э-банкинга, однако жителям такие перемены не во благо. Некоторые из жителей Литвы до ближайшего банка ездят десятки километров.

В Кибартай, по словам старосты Римаса Шунокаса, банковского отделения нет.

"У нас нет ни банковского отделения, ни обменника. Я говорил со многими руководителями банков, их отделений, но все напрасно. Они говорят, что им не выгодно содержать помещение, работников, охрану", – сказал Шунокас, заметив, что в городе не хватает даже банкоматов. В городе всего два банкомата и оба они пригодны лишь для обналичивания средств, положить деньги на счет с их помощью невозможно.

"Сейчас, чтобы положить деньги на счет, мы ездим в Вилкавишкис, это 18 км. Правда, поговаривают, что и там отделение закроют, не знаю, что тогда придется делать", – сказал староста.

Он согласен с тем, что сейчас много можно сделать с помощью э-банкинга, но для пожилых людей это непросто.

"Они боятся забыть пароль, потом не сумеют его поменять. Есть большие проблемы. И в Вилкавишкис поехать могут не все", – заметил он.

Однако проблемы из-за сокращения числа банковских отделений есть не только у жителей небольших городков. К примеру, Каролис из Вильнюса сказал DELFI, что как-то вечером рабочего дня зашел в банковское отделение в ТЦ Akropolis, чтобы обменять валюту и прождал в очереди 1,5 часа.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2011 года в Литве было 902 кредитных учреждения, во втором полугодии 2014 года их уже было 556, в первом полугодии 2015 г. их количество увеличилось до 578.

Во втором полугодии 2018 г. в Литве работали 484 банковских и кредитных отделения, а в первом полугодии 2019 Iг. их осталось 463.

В июне 2019 г. по данным ЦБ, в Литве действовало 151 банковское отделение.

По данным ЦБ, в Литве ежегодно сокращалось и количество банкоматов.

"Резкое снижение числа банкоматов наблюдалось в 2011 г., когда обанкротился банк Snoras. Позже общее число банкоматов понемногу сокращалось каждый год", – сказано в сообщении ЦБ.

По данным представителей ЦБ, как альтернативу банки предлагают своим клиентам бесплатное обналичивание средств в касса магазинов при покупке товаров на определенную сумму (в таком случае можно снять до 100 евро).

"Кроме того, обналичить деньги во всей Литве можно в терминалах Perlаs. Эта услуга может быть платной, все зависит от банка", – сообщают представители ЦБ.

Банки назвали DELFI основные причины сокращения числа отделений. Среди причин – оптимизация деятельности банка, объединение отделений и популярность э-банкинга.

Представитель банка Luminor Гедре Балзгене сказала DELFI, что в 2019 г. в Литве банк закрыл 13 отделений.

"Мы пересматриваем количество отделений, поскольку после учреждения Luminor мы объединили сети обслуживания двух банков, кроме того, мы наблюдаем за поведением клиентов, а клиенты интенсивно перебираются в цифровое пространство", – сказала она, заметив, что в ближайшее время закроют еще два отделения - в клайпедском и в каунасском ТЦ Akropolis.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс не пожелал сказать, сколько отделений банка было закрыто в последнее время, но заметил, что сейчас оптимизируют их сеть в крупных городах.

"Если отделение было закрыто в небольшом городки, то в большинстве случаев туда в установленное время для консультаций приезжают работники банка", – сказал он.

Член правления банка SEB Вайдас Жагунис сказал, что в конце 2012 г. у банка в Литве было 46 отделений, сейчас их осталось 29. И перемены пока не планируют.

Представитель банка Citadelė Раса Петрушкявичюте указала, что с 2012 года у банка есть 8 отделений, однако с 1 сентября этого года закроется отделение банка на проспекте Гедиминаса. Причина - небольшое количество клиентов, проблема с парковкой.

Представители Medicinos bankas сказали, что с 2012 года они закрыли 74 отделения, два из них - в этом году (в Вильнюсе и Мариямполе).

"Отделения мы закрываем, потому что клиенты все чаще решают свои вопросы при помощи электронных каналов и все реже приходят в отделения", – сказано в ответе Medicinos bankas и отмечается, что 30 августа закроется отделение этого банка в Аникщяй.

Президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс заверил, что за последние годы сократилось и число работников в банках, если в первом квартале 2018 г. их было 9887, ро в первом полугодии 2019 г. - 7528.

"Поскольку услуги переходят в электронное пространство, одни отделения закрываются, а другие расширяются", – сказал он.

Исполнительный директор ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал DELFI, что на сегодняшний день золотые клиенты банков - те клиенты, которые решают все свои вопросы в электронном пространстве, поскольку они приносят наибольшую прибыль.

"Если информационные системы работают хорошо, то банкам больше ни о чем заботиться не надо, только поддерживать систему ИТ. Ни о зданиях, но и зарплатах работников отделений, которые должны работать с 8 до 18 ч., даже за электричество платить не надо", – сказал Купшис.

"Есть единственная надежда - что людей, которые привыкли решат все вопросы с глазу на глаз, будет обслуживать "Литовская почта", которая взяла на себя эту социальную миссию в регионах.

Мы идем по пути Великобритании, там существуют те же проблемы. Если люди живут не в больших городах, они отделены от мира, поскольку у них нет возможности заплатить за товары и услуги. Все эту проблему понимают, но по-прежнему бытует убеждение, что это должны решать сами банки, а банки руководствуются прибылью, поэтому эту проблему не решат", – сказал Купшис, заметив, что единственное спасение - совершенствование уровня электронного образования людей и приспособление к изменяющимся условиям.

По словам Залаторюса, сегодня ситуация такова, что у клиентов снижается потребность ходить в банковские отделения, а банковские отделения превращаются в центры финансовых консультаций, куда клиенты приходят за исчерпывающей информацией и советами экспертов в вопросе кредита, лизинга, инвестиций, сбережений и т.д.