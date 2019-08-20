До осени вильнюсцам придется вооружиться терпением: просят объезжать одну из основных дорог

В Вильнюсе начался ремонт дождевой канализации на ул. Т.Нарбуто, которую затапливает во время каждого сильного дождя. По этой причине до конца лета самая низкая часть этой улицы из 4-полосной дороги превратилась в 2-полосную.

ЗАО Grinda обещает завершить работы в кратчайшие сроки, а для удобства водителей предлагает объездные маршруты. Обещают, что первый этап реконструкции завершится до 1 сентября, потом рабочие переберутся на участки, которые движению не мешают.

Тадас Аутукас, представитель компании Grindа, сказал, что в ближайшие несколько недель рабочие выкопают две вертикальные шахты. Одна из них будет в самом низком месте ул. Т.Нарбуто, другая – немного выше, у светофора. Каждую их шахт укрепят специальными металлическими прутами и забетонируют. Всего появится 8 таких шахт в разных местах.

Позже эти шахты соединит труба диаметром 1,6 м, по которой будет уходить дождевая вода. Сейчас диаметр коллектора в этом месте 80 см. Протяженность новых коллекторов составит почти километр.

По словам Аутукаса, реконструкцию необходимо провести по двум причинам. Во-первых, потому, что нынешний коллектор не успевает пропускать воду во время ливней.

По словам специалиста, низкое место на этой улице сформировано искусственно. Когда-то предполагалось, что ул. Селю и Яльню соединит виадук, поэтому дорогу здесь опустили. Виадук так и не появился, а вода стала скапливаться в этой низине.

По словам Аутукаса, часть работ выполнят поздней осенью, однако водителям это мешать не будет.

"Согласно планам, работы начнутся в ноябре. Но мы будем работать на ул. Упес, где не будем мешать движению. А весной 2020 г., когда потоки машин уменьшатся, снова вернемся на ул. Т.Нарбуто. К сентябрю следующего года все работы должны быть завершены", – обещал специалист.

Водителям, которые едут по проспекту Лайсвес из Каролинишкес, рекомендуют ехать в объезд через Виршулишкес и ул. Укмергес.

Водителям, которые едут по проспекту Лайсвес со стороны Виршулишкес, рекомендуют ехать в объезд по проспекту Лайсвес через Лаздинай и ул. Гележинё Вилко.

Водителям, которые едут по проспекту Пилайтес, рекомендуют ехать в объезд по проспекту Лайсвес через Лаздинай и ул. Гележинё Вилко.

Водителям, которые едут по проспекту Конституциёс в Каролинишкес или Пилайте, рекомендуют ехать через Гележинё Вилко и проспект Лайсвес.

Водителям, которые едут по проспекту Конституциёс в Виршулишкес или Юстинишкес, рекомендуют ехать через ул. Укмергес и проспект Лайсвес.

Водителям, которые едут по кольцу у бывшего педагогического университета, рекомендуют ехать через ул. Салтонишкю и Селю.