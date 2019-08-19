Министр: решение латышей по БелАЭС – моральное поражение Литвы

В связи с намерениями Латвии импортировать электроэнергию из России, в том числе и со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), литовский министр энергетики говорит, что решение соседей можно частично расценивать как моральное поражение Литвы.

И все же, по словам Жигимантаса Вайчюнаса, решения Риги не были неожиданными, если иметь в виду решение Литвы не впускать к себе электроэнергию с БелАЭС. Министр сказал, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией.

"Шаг Латвии – наверное, своего рода моральное поражение Литвы, но в техническом, практическом смысле от этого ничего по сути не меняется, так как зоны торговли Литвы и Латвии – это одна ценовая зона, иными словами, цена на электроэнергию, которая имеет место в Латвии – это также аналогичная цена и в Литве", – сказал Ж. Вайчюнас BNS в понедельник.

"Ничего сенсационного в этом решении нет: у нас есть и комментарий латвийского министра, что по сути это призвано уменьшить дефицит (электроэнергии в Латвии – BNS)", – добавил премьер.

И все же, по его словам, еще не ясно, как будет обеспечено то, чтобы электричество с БелАЭС не попадало в регион – по поводу решения латвийской стороны предстоят технические дискуссии.

"Латвия и на уровне премьера, и на уровне министра четко акцентировала, что это не связано с торговлей электроэнергией с БелАЭС, это, наверное, открытый вопрос, каким образом будет обеспечено, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала в Россию и чтобы не было торговли ею. Предстоит взвесить дальнейшие механизмы, это, наверное, вопросы больше к самой Латвии", – сказал министр.

Он не решился строить предположения, какие инструменты и методику привлечет Латвия для отделения электроэнергии с БелАЭС от российской электроэнергии.

"После этого принципиального политического решения Латвии последуют дальнейшие шаги и очевидно будет то, что условия торговли – будь то для России или косвенно для Белоруссии – в странах Балтии будут намного сложнее, чем были до сих пор", – убежден министр.

Министр также сказал, что хотя решение Латвии в плане его содержания не новое, теперь все же можно видеть изменение ориентации.

"Это решение отличается от прежних решений, которые были приняты в Латвии год назад: речь не идет об импорте электричества с БелАЭС, речь идет о третьих странах, конкретно, именно о России. По сути это решение, может быть, даже выгоднее Литве, чем было до этого", – рассуждал министр.

И все же Ж. Вайчюнас не исключил, что до синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы в 2025 году будет переходный период, когда электроэнергия с БелАЭС будет попадать в Балтийский регион, действующий в постсоветской энергосистеме.

Ж. Вайчюнас сказал, что обсудил ситуацию с министром экономики Латвии Ральфом Немиро.

Он надеется, что после 2025 года все страны Балтии будут придерживаться соглашения с третьими странами.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится в Островце в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартом безопасности и экологии. Минск эти претензии отклоняет.