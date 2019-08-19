У переправы в Смильтине невиданные очереди: среди водителей есть и пройдохи

Водитель экспресса Нида-Клайпеда, остановившийся в очереди у переправы Нида-Клайпеда, тяжело вздохнул: "Придется вооружиться терпением и ждать. В прошлые выходные я простоял в очереди два часа. Интересно, сколько простою сегодня?"

Примерно через полчаса несколько пассажиров вышли из автобуса, забрали багаж и пошли к переправе пешком. "Так будет быстрее", - сказали они и были правы.

"А мне что делать, вдруг я опоздаю на автобус, который идет в Вильнюс?" – сказала оставшаяся в автобусе пассажирка, у которой уже был билет на автобус до столицы.

"Пугает не финансовый ущерб, а моральный. Почему автобусы должны стоять в общей очереди, если они должны придерживаться графика?" – возмущалась женщина.

Почти все в воскресенье стояли в очереди у переправы по два часа и больше.

"Мы приехали в Нерингу в субботу. Сегодня едем домой в Радвилишкис. Такой очереди еще не видели. Конечно, мы понимаем, что паромы не успевают, поэтому приходится ждать. Но каждый день в таких очередях стоять было бы тяжело", - сказала DELFI молодая семья из Радвилишкиса.

Они сказали, что в следующем году, скорее всего, поедут на косу на велосипедах. "Оставим автомобиль в Клайпеде, а до Неринги можно и на велосипедах добраться. Так сэкономим на экологическом сборе, который равняется 20 евро, и на пароме (еще 12 евро)", - сказали они.

Компания из Крижкальниса сказала, что они стоят в очереди уже два часа. "конечно, надоело", - сказала молодежь.

По данным АО Smiltynės perkėla, в воскресенье был установлен рекорд – из Смильтине в Клайпеду переправили 3170 автомобилей, а из Клайпеды в Смильтине – 2394.

"Это рекорд последних трех лет. Эти 12 евро за переправу уже никого не пугают", - сказал DELFI ВРИО директора Smiltynės perkėlа Миндаугас Чакас.

В воскресенье паромы Smiltynės perkėlа переправили из Клайпеду в Смильтине 14 474 пассажира, а назад в Клайпеду вернулись 18 538 человек.

В то время как примерные водители, которые соблюдают ПДД, стояли в очередях, появились пройдохи, которые ехали в гору по встречной полосе, рискуя попасть в ДТП.

Чаще всего так рисковали водители такси, которые возили пассажиров с пляжа к переправе. За такую перевозку каждый пассажир платит таксисту 1 евро. Каждая машина перевозит 6 пассажиров. Конечно, были и примерные таксисты, которые возили пассажиров к Старой переправе и правил не нарушали.

Были и такие умники, которые ехали по встречной полосе к переправе за машинами такси. Это возмущало примерных водителей.



В одной очереди стояли не только курсирующие по установленному маршруту автобусы, но и автобусы, которые перевозят пассажиров круизных лайнеров.

Организаторам экскурсий по Куршской косе за несколько недель даже пришлось заказывать специальный рейс парома, который обошелся в 369 евро.

По словам организаторов, круизный лайнер - как самолет, он выходит из порта в установленное время, поэтому опаздывать его пассажирам нельзя.