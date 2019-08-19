Летний понедельник завершится ливнем и градом

Несмотря на то, что в природе уже много вестников приближающейся осени, в Литве пока стоит летняя погода. Однако, по словам синоптиков, летнее тепло в понедельник завершится сильным дождем, местами пройдет град.

По данным страницы "Погода и климат Литвы", вечером ожидается гроза, сильный ветер, местами град. Наибольшая вероятность грозы на юге, юго-востоке и востоке страны.

Этот прогноз подтверждают и синоптики. По данным портала gismeteo.lt, днем местами воздух прогреется до 30 градусов, а вечером ситуация изменится.

"В небе соберутся облака, усилится ветер, ожидается гроза, сильный дождь, местами град", – сообщают синоптики.

Больше всего осадков ожидается на востоке и на юге страны. Спокойно будет только в Жемайтии.

"Во вторник ночью дожди пройдут во многих районах, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируют на востоке и на юге страны, там местами ожидаются грозы, сильный ветер. Температура составит 14–19 градусов тепла.

Днем облачность снизится, местами возможны небольшие осадки. Будет тепло. В Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе 24 градуса, в Шяуляй - 23, в Клайепде 21 градус тепла", – сообщает портал gismeteo.lt

О грозах ближайшей ночью сообщает и Литовская гидрометеорологическая служба. По словам синоптиков, местами во время грозы ветер поднимется до 20 м/с.

21 августа синоптики прогнозируют местами сильные дожди с грозами. Ночью будет 12–17, днем 17–22 градуса, сообщает meteo.lt.