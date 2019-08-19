Министерство транспорта за бесплатный общественный транспорт, если на это найдутся деньги

Парламентская комиссия энергетики и гармоничного развития вместе с Национальной ассоциацией пассажиров общественного транспорта 19 августа в парламенте организовала международную конференцию, посвященную бесплатному общественному транспорту в литовских городах. Специалист Министерства транспорта и коммуникаций Марюс Пакенас подтвердил, что министерство за бесплатный общественный транспорт, если на это найдутся деньги.

Представитель Комиссии энергетики и гармоничного развития Виргилиюс Подярис считает, что бесплатный транспорт помог бы осуществить требование ЕС по снижению уровня загрязнения окружающей среды.

"Возобновляющаяся энергетика своими ценами нагнала цены на обычную энергию. Сейчас на столе другое "блюдо" – транспорт. Страны ЕС обязались снижать уровень загрязнения, введены и штрафы. Это не только вопрос ценностей, это также экономический и финансовый вопрос, который мы ощутим через несколько лет", – сказал Подярис.

По словам депутата Томаса Томилинаса, общество заблуждается, считая, что госсектор не создает НДС.

"Бесплатные услуги у нас ассоциируются с низким качеством, с несозданием НДС, желанием потребителей оценить это в денежном эквиваленте. С этим мифом надо бороться и ответить на вопрос, надо ли развивать общественный транспорт как приоритетную часть госуслуг. Сегодня это не приоритет, но это важно для всех, и для горожан, и для сторонников борьбы с изменением климата", – сказал Томилинас.

Представитель Европейской платформы управления мобильностью EPOMM в Литве Кристина Гауче обратила внимание на то, что самая большая проблема в Вильнюсе – шум.

"Семьи, в которых есть автомобиль, тратят на него около 15% своего бюджета.

Нельзя предлагать бесплатный общественный транспорт людям, которые и без того участвуют в системе гармоничной мобильности. (...) Скидки и поощрение через снижение тарифа - это хорошо, но общественный транспорт должен быть быстрым, надежным, удобным, должен часто курсировать", – сказала Гауче, заметив, что рано или поздно бесплатный общественный транспорт все равно делают платным.

Специалист Министерства транспорта и коммуникаций Марюс Пакенас подтвердил, что министерство за бесплатный общественный транспорт, если на это найдутся деньги.

"Министерство за, есть лишь один вопрос – откуда брать деньги. Мы понимаем и перевозчиков, им нужно за счет чего-то жить. Некоторые междугородние маршруты просят закрыть из-за сокращения числа людей, поскольку перевозчики работают в убыток. Бесплатный общественный транспорт - хорошая идея, но нужно финансирование", – сказал он.

По данным Eurostat, Литва занимает одно из лидирующих мест среди стран ЕС, в которых люди часто пользуются личными автомобилями. Это мешает Литве выполнять международные обязательства по снижению уровня загрязнения окружающей среды.