В Клайпедском районе за нетрезвое вождение оштрафована судья из Голландии

Полиция Клайпедского района в воскресенье, 18 августа, остановила управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии судью из Голландии.

Как BNS сказал Рамунас Матонис, начальник Отдела коммуникаций Департамента полиции, уровень содержания алкоголя в крови судьи составлял 0,68 промилле, это является лёгкой степенью опьянения.

Матонис утверждает, что нарушительница была оштрафована на 800 евро, а также лишена прав на управление транспортным средством на один год.

Судья управляла кемпером, её муж находился рядом. После задержания автомобиль был передан мужчине.

По словам представителя полиции, судья сама показала сотрудникам удостоверение судьи.

Власти Нидерландов не были проинформированы об этом событии.