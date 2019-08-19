Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро

В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не только призывать к порядку пьянствующих отдыхающих, хозяев собак, которые приводили их на пляж, родителей, не присматривающих за детьми, но и спасать кайтбордистов. А вот спасение нетрезвых людей, прыгающих с пирса, уже стало для спасателей обычным делом.

Первое сообщение о том, что кайтбордиста уносит в море, поступило в полдень. Отдыхающие недалеко от Кунигишкес заметили, что мужчина упал с доски и не справляется с парашютом и вызвали спасателей. Спасатель на водном мотоцикле доставил мужчину на берег. Шяуляец Йонас сказал, что из-за того, что перепутались веревки, парашют потерял управление и упал в воду. Он сам попросил о помощи, потому что увидел, что его несет в море.

Вечером о попавшем в беду кайтбордисте сообщили отдыхающие в Немирсете. На этот раз, по словам главы спасателей Йонаса Пирожникаса, отдыхающие не знали, что кайтбордисты могут падать с доски, поэтому тревога была ложной. "На них надеты гидрокостюмы, есть спасательные жилеты, утонуть они вряд ли могут. Но мы должны были реагировать и приехали в Немирсету", - сказал спасатель.

Люди звонили не только спасателям, но и по номеру 112, поэтому в Немирсету приехали также пожарные-спасатели и врачи с полицией.

Зато вечером спасателям пришлось спешить к пирсу, с которого спрыгнул мужчина. По словам спасателя Гедрюса Валатки, "смельчак" из Рокишкиса был пьян.

"Мы доставили его на берег. Я сообщил по номеру 112, что мужчине уже оказали помощь. Несмотря на это, на место происшествия все равно приехали пожарные, врачи и полиция. Несмотря на то, что необходимости в этом не было. Я думаю, что так напрасно растрачивают государственные ресурсы", - удивлялся спасатель.

Мужчина, из-за которого на пляж съехались все службы помощи, был пьян - 1,67 промилле. Ему был назначен штраф в размере 300 евро.

Пирожникас заметил, что пьяных на пляже стало меньше. "Но они бывают каждый день. Чаще всего - это иностранцы, которые не знают действующих у нас правил. Ведь пить алкоголь в общественном месте и рекламировать алкогольные напитки у нас запрещено", - напомнил он.