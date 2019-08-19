Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по данным Korn Ferry Hay Group, в 2018 г. откладывали деньги на счета своих работников в фондах III ступени. С каждым годом число таких работодателей растет. По их словам, такая тенденция на рынке обусловлена ростом конкуренции.

13 млн. евро – столько денег, по данным Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ), только в прошлом году работодатели перевели работникам в пенсионные фонды и фонды страхования жизни.

Эти взносы распределены по-разному. Одни работодатели переводят туда какую-то часть зарплаты - 1-4%, другие связывают эти суммы со стажем, результатами и даже занимаемой позицией.

"Пенсионное накопление III ступени дает много свободы и в плане размера взносов и в плане периодичности. Взносы могут быть как однократные, так и периодические, они могут быть связаны с зарплатой каким-то процентом или можно переводить оговоренную сумму.

Работодатель вместе с работником сам решает, будут ли деньги переводиться каждый месяц, раз в квартал или раз в год", – сказал президент ЛАИПФ Шарунас Рузгис.

По его словам, на данный момент в пенсионные фонды III ступени деньги откладывают 69 000 человек, которые накопили 121 млн. евро (или 1700 евро на каждого в среднем).

Не менее популярны и инвестиционные фонды страхования жизни. По словам президента Литовской ассоциации страховых компаний Артураса Бакшинскаса, всего в этих фондах на данный момент люди отложили 50 млн. евро.

По его словам, в такие фонды работодатели переводят деньги за 10 000 работников.

Опрос, проведенный компанией Korn Ferry Hay Group, показал, что ежегодно растет число компаний, которые переводят деньги на счета своих работников в фонды III ступени.

К примеру, в 2014-2015 г. в такие фонды деньги переводили 7% компаний, а в 2016 г. - 11%. В 2017 году наметился спад до 10%, но уже в 2018 г. показатель снова вырос до 12%.

"К внедрению культуры обеспечения старости работника, приложились зарубежные компании, которые приносят этот опыт из-за границы", – сказал Рузгис.

Специалисты заметили, что накопление в фондах III ступени – добровольное, а о суммах вложений договариваются, поэтому работодатели переводят суммы, которые зависят от разных факторов, например, стажа работы в компании и т.д. Чаще всего это 1-4% от зарплаты. Еще столько же обычно переводит и сам работник.

Одна из компаний, которые переводят деньги на счета работников в фондах III ступени - Telia. Ее представитель Рамунас Багдонас рассказал, что работники сами выбирают фонд, а всем работникам на их счета компания переводит по 8 евро - если они не откладывают на старость сами.

"Если работник сам откладывает деньги из своей зарплаты, то Telia переводит дополнительный взнос, равный части зарплаты, которую переводит работник. Например, если работник переводит 1,55% зарплаты, то еще столько же переводим и мы. Работник не ограничен, он может переводить столько, сколько захочет", – сказал Багдонас.