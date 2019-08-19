В минувшее воскресенье полиция начала два расследования. Оба автомобиля Porsche, с которых неизвестные сняли передние фары, стояли на ул. Ванагупес, в Паланге.
В одном случае ущерб оценивается в 4000, в другом - в 5000 евро.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Kas Lietuvoje yra įtakingiausi politikai? Apie politinę įtaką – pokalbis su prof. Vytautu Landsbergiu, Vladu Gaidžiu ir Gintaru Sarafinu
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В минувшие выходные в полицию Паланги обратились владельцы двух автомобилей Porsche.
В минувшее воскресенье полиция начала два расследования. Оба автомобиля Porsche, с которых неизвестные сняли передние фары, стояли на ул. Ванагупес, в Паланге.
В одном случае ущерб оценивается в 4000, в другом - в 5000 евро.