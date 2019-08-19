В Паланге воры спокойно не смогли пройти мимо Porsche

В минувшие выходные в полицию Паланги обратились владельцы двух автомобилей Porsche.

В минувшее воскресенье полиция начала два расследования. Оба автомобиля Porsche, с которых неизвестные сняли передние фары, стояли на ул. Ванагупес, в Паланге.

В одном случае ущерб оценивается в 4000, в другом - в 5000 евро.