Вильнюс хочет на Рождество привлечь больше немецких туристов

Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius намерено заказать онлайн-рекламу в Германии, дабы привлечь больше немецких туристов в столицу Литвы на празднование Рождества.

"Осень - это то время, когда люди начинают планировать свои поездки на праздничный период, поэтому мы хотим представить Вильнюс как место для рождественских каникул. Мы стремимся выбрать интернет-портал, который поможет эффективно ознакомить аудиторию Германии с этим известием", - сказала Инга Романовскене, генеральный директор Go Vilnius.

Она подчёркивает, что Германия является одним из целевых рынков для въездного туризма в Вильнюс.

Go Vilnius объявил конкурс на подбор агентства по проведению рекламной и маркетинговой кампании на немецком рынке. Кампания, бюджет которой около 30 000 евро, продлится два месяца

По данным Департамента статистики, в течение 2018 года в Вильнюс прибыло почти 102 тыс. немецких туристов, на 38% больше, чем в 2017-м.

В прошлом году в Вильнюс немногим больше приехало туристов только из Беларуси.