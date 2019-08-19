В полицию поступило сообщение о том, что 18 августа, в 13.52 ч. в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" обнаружили оставленного младенца.
Мальчика доставили в Сантаришкскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Kas Lietuvoje yra įtakingiausi politikai? Apie politinę įtaką – pokalbis su prof. Vytautu Landsbergiu, Vladu Gaidžiu ir Gintaru Sarafinu
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В "окне жизни" в Вильнюсе врачи нашли оставленного младенца.
В полицию поступило сообщение о том, что 18 августа, в 13.52 ч. в Вильнюсе, на ул. Жолино, в "окне жизни" обнаружили оставленного младенца.
Мальчика доставили в Сантаришкскую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.