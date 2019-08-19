Погода: до середины недели прогнозируют дожди

В понедельник в Литве прогнозируют переменную облачность, будет очень тепло. В большинстве районов воздух прогреется до 25-29 градусов, в Алитусском и Вильнюсском округах местами будет до 30 градусов. В Западной Жемайтии и на взморье будет прохладнее - 21-24 градус.э

После обеда облачность увеличится, к вечеру местами пойдут дожди. Наибольшая вероятность осадков наблюдается на юге страны. Перед дождем усилится ветер.

Во вторник ночью через южные и восточные районы пройдет основная масса осадков. Местами пройдут очень сильные дожди. На западе прогнозируют кратковременные осадки. Ожидается большая разница температур: в большинстве районов похолодает до 14-16 градусов, в Алитусском и Вильнюсском округах будет 18-19 градусов тепла, а на северо-западе утром будет 11-13 градусов.

Во вторник днем осадков будет меньше. На востоке небольшие дожди пройдут в первой половине дня, на взморье и в Жемайтии небольшие дожди возможны после обеда. Воздух прогреется до 21-26 градусов.

В среду ночью поднимется давление, облака рассеются, поэтому небольшие осадки возможны лишь в отдельных регионах. Ночью ожидается туман, температура составит 12-16 градусов. Днем в Литву придут более обильные осадки. В центральных и западных районах дожди будут кратковременными, местами с грозами. Это будет один из самых прохладных дней на этой неделе, температура поднимется всего до 17-22 градусов.

В четверг ситуация изменится, с юго-запада придет антициклон. Дожди прекратятся. Облака рассеются. Ночью будет 9-14, на взморье около 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-24 градусов.

В пятницу погода будет приятной. Утром будет прохладно - всего 7-12, на взморье 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 21-25 градусов, будет солнечно.

В субботу над Литвой пройдет атмосферный фронт, однако дожди быстро прекратятся, поэтому в воскресенье будет сухо и малооблачно, воздух прогреется до 25 градусов.