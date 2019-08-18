В очереди на въезд в Литву из Беларуси - более 65 литовских легковых автомобилей Дополнено

Ангелина Гудкова , ru.DELFI.lt

Очереди на белорусско-литовской границе Foto: Фото: Ангелина Гудкова

Более 70 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси на пропускном пункте Бенякони в Вороновском районе. Среди ожидающих - граждане Литвы, Беларуси и России.

Причина такого скопления автомобилей - неполадки с системой компьютерного обеспечения у сотрудников белорусской таможни. Очереди на белорусско-литовской границе Foto: Фото: Ангелина Гудкова Дополнено. Очередь начинает двигаться значительно быстрее. По состоянию на 20.15 выезда из Беларуси ожидает 65 автомобилей.

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