Причина такого скопления автомобилей - неполадки с системой компьютерного обеспечения у сотрудников белорусской таможни.

Очереди на белорусско-литовской границе
Foto: Фото: Ангелина Гудкова

Дополнено. Очередь начинает двигаться значительно быстрее. По состоянию на 20.15 выезда из Беларуси ожидает 65 автомобилей.