Орудием убийства родных юноша выбрал топор. По данным РЕН ТВ, накануне парень отправил голосовое сообщение своему другу, в котором подробно рассказал о своих кровавых планах.

Молодой человек признался, что дедушку и бабушку он убивать не хочет, однако, вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных.

Подросток зарубил мать, а также брата с сестрой.

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В настоящее время правоохранители изучают данную аудиозапись. Также ведутся того самого друга, чтобы он дал первые показания.

После массового убийства подросток покончил с собой.

По предварительной версии, убийство совершил 16-летний подросток, родственник погибших. Его тело было обнаружено около вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, сообщает "Медуза".

По данным издания Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что намерен покончить жизнь самоубийством и "забрать с собой" всю семью.

В прокуратуре Ульяновской области "Интерфаксу" заявили, что проверяют версию о наличии психических заболеваний у подростка. При этом там отметили, что погибший был отличником и участником многих олимпиад, в том числе принимал участие в конкурсе "Умники и умницы".

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно


Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линияРегистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.ltОтвет в течение двух дней
Молодежная линияРегистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugasОтвет в течение трех дней
Линия надеждыОбращение на сайте: http://paklausk.kpsc.ltОтвет в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линияПисать по адресу: kasnutiko@yahoo.comОтвет в течение трех дней


Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt