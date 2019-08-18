Страшные цифры: за полдня у Клайпеды задержано 29 нетрезвых водителей один пытался убежать в лес

В воскресенье рейд дорожной полиции поразил количеством задержанных нетрезвых водителей. С утра у портового города проходили два рейда: полицейские Клайпеды проверяли водителей у кольца Яку, а сотрудники службы дорожной полиции Литвы останавливали водителей на дороге Клайпеда-Паланга, у поворота на Каркле, где проходил большой музыкальный фестиваль.

Клайпедские полицейские у кольца Яку за полдня остановили 13 нетрезвых водителей и одного, у которого отсутствовали водительские права.

Сотрудники службы дорожной полиции Литвы поймали ещё больше – 16 нетрезвых. Не все они ехали из фестиваля, попались и проезжавшие мимо пьяные водители. Например, нетрезвая водительница из Голландии.

У Каркле попались водители не только легковых автомобилей: неприятности поджидали троих мотоциклистов и водителя фуры из Латвии. К мотоциклистам и водителям грузовиков не применяется норма 0,40 промилле, поэтому все были оштрафованы, хоть и не были сильно пьяными: мотоциклисты надули 0,36, 0,38 и 0,49 промилле, а водитель фуры – 0,17 промилле.

У Каркли самим пьяным из попавшихся был водитель Volvo. Он надул 1,30 промилле. Среди женщин победительницей былf водительница Toyota, надувшая 1,2 промилле.

Нетрезвый водитель Ford, увидев полицейских на дороге, внезапно развернулся через разделительную полосу и направился в лесок. Но его сразу же задержали полицейские. Степень опьянения водителя – 0,98 промилле.

Отметился и очевидно пьяный экипаж Audi. Пока полицейские объяснялись с нетрезвым водителем (0,54 промилле), пассажира стошнило.

Водитель Citroen (0,73 промилле) заявил, что ехал в больницу навестить жену. Мужчина не скрывал, что накануне "мы вдвоём прикончили литр".