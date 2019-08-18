Водитель BMW после столкновения с автобусом сбежал с места происшествия

ru.DELFI.lt

Вечером 17 августа в 22.04 на трассе А2 Вильнюс-Паневежис водитель BMW седьмого класса, не придерживаясь безопасной скорости движения, держался на небезопасном расстоянии от пассажирского автобуса "Мерседес", которым управлял трезвый мужчина (1960 года рождения). В итоге водитель BMW врезался в автобус.

Сразу после столкновения водитель BMW сбежал, оставив машину стоять. В результате столкновения постарадали пассажиры автобуса.

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