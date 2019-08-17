Эксперты назвали величайшую угрозу Литве – бездействие власти может стать роковым

ООН прогнозирует, что в Литве в конце XXI века будет жить в два раза меньше людей, однако эксперты утверждают, что этот прогноз неточен, и говорят, что Литва должна быть готова к очень серьезному вызову.

По прогнозам ООН, через 10 лет в Литве будет менее 2,5 миллиона человек, а через 40 лет, в 2060 году, не останется и 2 млн.

По данным Департамента статистики Литвы, в начале этого года в стране жили 2794000 человек.

Стоит ли бояться прогноза ООН и к чему готовиться? Об этом в передаче Delfi 11 говорили доцент кафедры географии и краеведения Вильнюсского университета доктор Роландас Тучас, главный экономист отдела макроэкономики и прогнозирования банка Литвы Лаура Галдикене и руководитель сообщества литовцев в Великобритании Даля Асанавичюте.

Великобритания – всё ещё самая привлекательная страна для тех, кто решил эмигрировать

"Если мы посмотрим на статистику, то второй год баланс положителен: возвращающихся больше, чем уезжающих, – говорила о миграции руководитель сообщества литовцев в Великобритании Д. Асанавичюте. – Это зависит от отрицательного баланса между умирающими и рождающимися, поэтому лишь возвращающихся, скорее всего, слишком мало, чтобы количество жителей не уменьшалось".

Brexit обеспокоил эмигрантов, я некоторое время тому назад начали говорить о эмигрантских бедах: не могут оформить документы, боятся ехать на поиски счастья в Англию, возвращаются в Литву или выезжают в другие англоговорящие страны. Какое положение руководитель сообщества литовцев видит сейчас? "Действительно, не один литовец размышлял о возможности уехать из Великобритании, если Brexit на самом деле произойдёт, – сказала Д. Асанавичюте. – Уже третий год слышно, что люди хотят и планируют вернуться в Литву. Интересно то, что большинство думает, что если возвращаться, то возвращаться в Литву. Лишь небольшая часть говорит о выезде в другие страны".

Всё же, по заявлению Д. Асанавичюте, пока Brexit не произошел, литовцы пользуются возможностью успеть обосноваться в Англии: начать работать или учиться. "Британия всё ещё остается самой любимой страной эмиграции", – сказала руководитель сообщества литовцев.

В прогнозе ООН усматривают странные детали

Доцент кафедры географии и краеведения Вильнюсского университета доктор Роландас Тучас сказал, что некоторые демографические процессы неизбежны. Например, уменьшение темпа роста рождаемости. По его мнению, делать точный прогноз так далеко в будущее нецелесообразно.

"Большинство сообществ переживает период демографического перехода, в Африке показатели рождаемости падают, Европа это пережила гораздо раньше. Количество жителей и далее будет постепенно расти, но темпы роста серьёзно замедлятся. С 2050 до 2100 года население увеличится лишь на 1 млрд, хотя сейчас миллиардом прирастает в среднем каждые 12 лет, – сказал Р. Тучас. – Но говоря о маленьких странах, таких, как Литва, я на прогнозы смотрю скептически, поскольку полагаю, что не оценивается определенный геополитический контекст, экономический потенциал нашего государства, который, возможно, очень бы изменился, если бы восточные соседи стали демократическими государствами, Литва, возможно, стала бы транзитной державой".

Р.Тучас заметил, что ООН прогнозирует, якобы в Африке количество жителей населения вырастет в три раза. Это, по его словам, странный прогноз. "Поместятся ли они там в Африке? Возможно, стоило бы оценивать и тенденции изменения климата" , – сказал Р. Тучас, добавив, что из некоторых зон люди бегут уже сейчас.

Заявляют, что точно прогнозировать невозможно

Главный экономист отдела макроэкономики и прогнозирование банка Литвы Лаура Галдикене заявила, что эти прогнозы неточны, поскольку опираются на тенденции не будущего, а прошлого. "В случае Литвы это не такая уж простая задача, – сказала о прогнозах Л. Гайдикене. – Возможно, не сложно прогнозировать в отношении других стран, показатели рождаемости, смертности, но, если говорить о Литве и международной миграции, я считаю, здесь больше всего неизвестных".

Она обратила внимание и на изменение климата, если людям придется эмигрировать в Северном направлении, по её словам, это повлияет и на Литву.

В последнее время, по словам Л.Гайдикене, количество эмигрантов превышает количество эмигрирующих. "Приезжает немало иностранцев, которые поселяются в Литве, но также мы видим, что растет и количество возвращающихся литовцев, – заявила экономист банка Литвы. – Правда, чистая эмиграция литовцев остаётся немного отрицательной, но может быть, что совсем скоро этот баланс уже станет положительным". Она заявила, что именно из-за этих чисел руководствоваться тенденциями прошлого несправедливо.

А не может ли опять нахлынуть волна эмиграции? "Невозможно прогнозировать, может быть, что этот улучшающийся баланс миграции – лишь циклический подъем", – заявила Л. Гайдикене. Всё же, по её заявлению, в данное время нехватка работников и экономическое поле не показывают никаких возможных тенденций волны эмиграции.

Рождаемость и смертность прогнозировать легче всего

Р. Тучас заявил, что куда легче прогнозировать показатели смертности и рождаемости, а не миграции.

Доцент Вильнюсского университета подчеркнул, что в Литве количество детей, приходящихся на одну мать, может уменьшиться, также возраст материнства увеличивается. "Сейчас средний возраст рождающей матери близок к 30 годам. Рождающей первого ребенка – 27,5. За 4 года возраст увеличился примерно на год, – сказал Р. Тучас. – Чем позже рожают, тем меньше вероятность, что родится больше детей".

Л.Гайдикене заметила, что надеяться, что в развивающемся государстве возрастет суммарная рождаемость – чересчур амбициозная цель. "Даже и ООН прогнозирует рост рождаемости в Литве, что достигнет в среднем 1,8, а сейчас - 1,7", – сказала Л.Гайдикене, добавив, что в тех странах Европы, в которых показатель рождаемости достаточно высок, к статистике добавляют и эмигрантов.

Франция, Ирландия, Соединенное Королевство, страны Скандинавии – в этих государствах, по словам Р. Тучаса, наилучшие показатели рождаемости.

Цель для Литвы – создать план интеграции для представителей других народов

Л.Гайдикене заявила, что государство должно стараться вернуть эмигрировавших граждан, однако, по её мнению, гораздо легче в Литву привлечь иностранцев.

"Говоря о прибытии иностранцев в Литву, это должна быть ясная, сбалансированная политика эмиграции, которая должна проводиться в соответствии с планом интеграции иностранцев. Сегодня мы очень мало говорим об интеграции тех людей, я бы сказала, это такая табуированная тема", – сказала специалист банка Литвы.

Р. Тучас перечислил, жителей каких соседних стран можно ожидать прежде всего: Беларуси, Украины, России и других государств. Всё же, по прошествии десятилетия, количество эмигрантов из этих стран должно уменьшиться, в то время как должна начаться волна эмигрантов из более далеких стран.

"Очень важно создать подходящую окружающую среду для тех людей, чтобы они не чувствовали себя чужими, чтобы могли интегрироваться в наше общество, и чтобы не формировались гетто, – сказал Р. Тучас. – Чтобы они жили полноценной жизнью и перенимали наши ценности, нашу систему ценностей, изучали бы наш язык".

По его заявлению, если создать подходящий план интеграции, будущее Литвы можно связывать с успехом. "Если мы решим отграничиться от них, назовём их чужими, неприемлемыми нам, это, учитывая всю демографическую систему, приведёт к гибели государства. Интеграционная политика беспредельно важна", – заявил доцент Вильнюсского университета.