Власти Вильнюса собираются реставрировать фонари на Лукишкской площади

Самоуправление Вильнюса оценивает возможности реставрировать признанные культурными ценностями старые фонари на Лукишкской площади – по предварительным подсчетам, это может обойтись в полмиллиона евро.

В советское время, 70 лет назад, на площади появились 10 фонарей из декоративного красного гранита и чугуна. В данное время они демонтированы и ожидают решения самоуправления.

Директор администрации Повилас Подярскис уполномочил компанию по развитию Вильнюса найти, кто взялся бы за реставрацию фонарей. Самоуправление указало, что стоимость работ может достичь 525800 евро.

"Фонари необходимо вернуть, только они могут быть установлены на другом месте. В акте комиссии по оценке написано, что место установки можно менять в пределах площади", – сказал руководитель отдела охраны культурного наследия самоуправления Дарюс Даунорас.

Работы по реставрации фонарей планируется закончить к концу 2020 года. При оценке установлено, что большая часть их фрагментов повреждена ржавчиной, некоторые детали вообще невозможно реставрировать из-за их плохого состояния, поэтому планируют произвести новые.

В данное время фонари хранятся в муниципальном предприятии Vilniaus apšvietimas.

П. Подярскис заявил, что цена стоимость реставрации фонарей лишь ориентировочная, работы могут стоить и больше.

"Но мы ещё не планируем покупку услуг, мы хотим выяснить, сколько это реально стоит. Сколько мы ни слушали реставраторов перед этим, одни говорят, что это слишком мало, а другие – что слишком много", – заявил он.

Репрезентативная площадь государства была реконструирована в прошлом году.