Литва ждет притока инвесторов из ФРГ

Товарообмен между Германией и Литвой в 2018 году достигал 5,4 млрд евро. По мнению литовского министра хозяйства, страны близки по деловой этике.

Литва приветствует приток инвесторов из ФРГ. Об этом литовский министр хозяйства и инноваций Виргиниюс Синкявичюс заявил в Вильнюсе. Его высказывания приводит в субботу, 16 августа, агентство dpa.

"Германия - один из крупнейших иностранных инвесторов в (экономику. - Ред.) Литвы. Мы будем очень рады, если приток немецких компаний к нам продолжится", - заявил министр. По его мнению, Берлин и Вильнюс близки по деловой этике и культурным взглядам.

Свыше миллиарда евро вложений

"Литва… открыта для дальнейшего сотрудничества с Германией в целях укрепления делового партнерства и инвестиционной привлекательности нашей динамичной и открытой экономики", - подчеркнул он.

На сегодняшний день немецкие компании вложили свыше одного млрд евро в экономику страны, которая на текущий момент последней присоединилась к еврозоне.

Немецкие фирмы довольны инвестклиматом

В качестве примеров инвестиционного сотрудничества можно привести приход на рынок Литвы немецкого производителя автомобильных деталей Hella und Continental и сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. Первый, как ожидается, будет способствовать существенному укреплению кластера субподрядчиков. В свою очередь Lidl с момента открытия первого своего филиала в этой балтийской стране в 2016 году сумел нарастить их число до 44.

Как показал опрос Немецко-Балтийской торговой палаты весной 2019 года, фирмы из ФРГ довольны инвестиционным климатом в стране. Несмотря на нехватку квалифицированных специалистов и связанных с этим рост расходов на оплату труда, 93 процента респондентов заявили, что готовы продолжать вложения в экономику Литвы.

Министр хозяйства и инноваций охарактеризовал экономическое взаимодействие Берлина и Вильнюса как "необычайно тесное". Германия - третьей по объему капиталовложений инвестиционный партнер этой страны. По данным Федерального статистического ведомства, товарообмен между двумя государствами в 2018 году достигал 5,4 млрд евро. Торговый баланс при этом демонстрировал профицит в размере почти 1,5 млрд евро в пользу Германии.