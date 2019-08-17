Французская Idex покупает Danpower Baltic

Контролируемая одной из крупнейших в Европе инвестиционных компаний Antin французская группа предприятий обновляющейся энергетики Idex покупает энергокомпанию немецкого капитала Danpower Baltic.

Сделка купли-продажи 90% акций будет проведена в жизнь после получения заключения правительственной компании о соответствии Idex интересам национальной безопасности, говорится в сообщении Idex.

"Мы надеемся, что более чем 50-летний опыт работы в областях теплоэнергетики и энергетики позволит совместно с партнерами не только эффективнее развивать начатые проекты, но и инвестировать в новые", – сказал для пресс-релиза президент группы Idex Тьерри де Преомон.

По его словам, эта сделка важна для Idex, которая стремится стать одним из основных игроков на рынке обновляющейся энергетики, который предоставляет услуги выработки "зеленой" электроэнергии и связанные услуги.

Между тем финансовый директор Danpower Буркхард Фогель сказал для пресс-релиза, что решение продать бизнес в Литве обусловлено изменениями в стратегии развития бизнеса главного акционера Danpower – германской компании Enercity.

Б. Фогель ранее говорил BNS, что предприятие Danpower Baltic постоянно ощущало интерес потенциальных инвесторов.

За пять лет работы компания Danpower инвестировала в Литве около 100 млн евро. Предприятию принадлежат в Вильнюсе, Каунасе и Йонишкисе шесть котельных на биотопливе и одна когенерационная установка.

Контролируемая муниципальным предприятием Ганновера Enercity компания Danpower продала группе Idex все имевшиеся у нее 50% акций Danpower Baltic. 40% акций предприятия продала инвестгруппа Geco Investicijos, ей после сделки будет принадлежать 10% акций.

Год назад компания Danpower Baltic получила разрешение производить электроэнергию в Каунасе по более высокому, чем на рынке, тарифу – после того, как в мае прошлого года был подписан договор мировой Danpower и Министерства энергетики, по которому все потребители страны заплатят в течение 12 месяцев компании Danpower 18-25 млн евро.

Действующая с 1963 года группа Idex использует 41 сеть централизованного теплоснабжения и охлаждения. Оборот группы в 2018 году составил 929 млн евро, ее главный офис находится в Париже.