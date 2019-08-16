По одной из артерий Вильнюса движение транспорта будет ограничено до конца лета

С пятницы, 16 августа, до конца лета в Вильнюсе, на улице Т. Нарбуто водителей ожидают ограничения движения. Артерия, соединяющая микрорайоны Пилайте, Юстинишкес, Каролинишкес, Виршулишкес с центром города будет сужена.

Сужать путь понадобилось из-за проводимой реконструкции системы сбора и очистки дождевых сточных вод на улицах Т. Нарбуто и Салтонишкю. Долгие годы после сильных ливней улицу Т. Нарбуто затапливало, а после реконструкции подобные беды повторяться не должны.

Во время проведения работ трубы диаметром почти 2 м будут прокладывать на глубине 8-10 м под улицей. Как заявляет ЗАО Grinda, которая будет проводить работы, проект такого объема и масштаба до сих пор в Литве не осуществлялся. Эти работы будут стараться выполнить ещё летом, поскольку осенью автомобильные потоки в Вильнюсе вырастают на 30%.

Из двух полос - одна

16-31 августа на выделенной полосе улицы Т. Нарбуто будут копать вертикальные шахты, через которые будет продолжаться трубопровод. Одна такая шахта появится в нижней части улицы Т. Нарбуто, другая – у перекрестка с улицей Ерялю.

По улице Т. Нарбуто водители смогут продолжать ездить, однако из-за проводимых работ будет сужена вторая полоса движения по обеим сторонам улицы. Иначе говоря, водителям придется пользоваться одной полосой движения до самого конца лета.

Для того, чтобы водители смогли выбрать окружные маршруты, у перехода через улицу Селю по направлению к центру города будет оборудовано временное место для разворота.

Сообщают, что до конца лета работы на улице Т. Нарбуто будут закончены, а в сентябре их продолжат на улицах Салтонишкю и Упес.

Как ездить водителям

Следующим по проспекту Лайсвес со стороны микрорайона Каролинишкес рекомендуется выбирать объезд через улицы Виршулишкю и Укмергес.

Следующим по проспекту Лайсвес со стороны микрорайона Виршулишкес рекомендуют выбирать маршрут по проспекту Лайсвес через Лаздинай и улицуГележинё Вилко.

Следующим по проспекту Пилайтес рекомендуют выбирать объезд по проспекту Лайсвес через Лаздинай и улицу Гележинё Вилко.

Следующим по проспекту Конституцийос в сторону микрорайона Каролинишкес, Пилайте рекомендуют маршрут прокладывать по улице Гележинё Вилко и проспекту Лайсвес.

Следующим со стороны проспекта Конституцийос в микрорайоны Виршулишкес или Юстинишкес рекомендуют выбирать маршрут по улице Укмергес и проспекту Лайсвес.

Следующим через так называемое Педагогическое кольцо рекомендуют зону ремонтных работ объезжать по улицам Салтонишкю и Селю.