СОГГЛ напоминает: использование дронов над Игналинской АЭС и вокруг нее запрещено

Пограничники, патрулирующие Игналинскую атомную электростанцию в зоне ограниченного доступа и в приграничной зоне, недавно зафиксировали увеличение числа любопытных людей, заинтересованных в неактивной электростанции.

В августе сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) выявили два случая незаконного использования беспилотных летательных аппаратов в бесполетной зоне Игналинской АЭС.

СОГГЛ напоминает, что существует ряд запретов и ограничений на территории Игналинской АЭС. Одно из них - бесполетная зона над электростанцией, радиус которой составляет около 10 км.

Этот запрет регулируется Законом о ядерной энергии.

Нарушившим закон грозит штраф в размере от 200 до 400 евро и конфискация беспилотного средства, предупреждает СОГГЛ.