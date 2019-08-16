Застой немецкой экономики: у Литвы есть как возможности, так и риски

В то время как экономика Германии во втором квартале сократилась на 0,1% и нарастает реальная угроза рецессии, у литовского бизнеса, экспортирующего в крупнейшую экономику ЕС, появляются не только новые вызовы, но и возможности.

Литва с её открытой и небольшой экономикой зависит от экспорта, а в последние годы одним из основных его рынков стала Германия, что заставляет экспортёров забеспокоиться об экономическом застое этой страны.

Вадим Иванов, руководитель отдела исследований и анализа в Агентстве по поощрению экспорту Versli Lietuva, говорит, что литовских экспортёров стагнация в Германии ещё серьёзно не коснулась.

"Пока спада в Германии мы ещё не видим (...). Возможно, рост во втором квартале был немного медленнее, то есть основной рост был в первом квартале (...) Цифры этого года показывают, что наш экспорт ещё не снижается, он продолжает расти. Но рост, безусловно, начнёт замедляться", - сказал Иванов агентству BNS.

Экономист SME Александр Изгородин подчёркивает, что показатели литовского экспорта часто с опозданием реагируют на спад на внешних рынках.

"С одной стороны, это (рост экспорта - BNS) кажется парадоксальным, так как немецкая промышленность падала практически все месяцы подряд. Но исторически литовский экспорт всегда на любые изменения в Европейском союзе реагирует с некоторой задержкой", - сказал экономист.

Однако слабым звеном в экспорте Литвы в Германию стал экспорт металлов и электрического оборудования, который в первой половине этого года сократился на 6,9%. Кроме того, очень замедлились темпы роста в текстильном секторе - на 3,4%.

По данным Департамента статистики, экспорт древесины и мебели в Германию в первой половине этого года также не понизился - рост составил 12,8%.

В прошлом году на этот рынок вышел производитель мягкой мебели Kauno baldai, дочернее предприятие концерна SBA. Директор предприятия Томас Маурицас говорит, что по мере замедления экономики Германии и снижения потенциального внутреннего потребления открываются новые возможности и для экспортёров.

"В Германии большая часть продаж осуществляется через розничные сети, которые даже объединились в определённые группы (…). Но есть много независимых продавцов мебели, они тоже хотят как-то выделиться, ищут поставщиков, таких как "Kauno baldai". Это также возможность найти покупателей во время стагнации", - сказал он.

По словам руководителя Kauno baldai, экспорт в Германию составляет около 5% продаж предприятия.

В Литве в Каунасскую СЭЗ уже инвестируют такие немецкие автомобильные гиганты как Continental и Hella, компания по разработке решений по автоматизации Mikron Group, в Литву приходят и более мелкие немецкие компании.

Аудроне Гуринскене, глава литовского бюро Германо-Балтийской торговой палаты, подчеркнула, что немецкие инвестиции в основном ориентированы на производство, поэтому компании создают долгосрочные планы, которые не должны быть внезапно отменены.

"Большая часть тех, кто сейчас инвестирует в Литве, - это компании-производители. То есть, это оборудование, здания, люди, и они планируют на 10-20 лет вперёд. Заводы Continental не закрываются сразу после открытия", - говорит А.Гуринскене.

Она поведала, что в Литву в настоящее время стремятся привлечь ещё одного крупного немецкого инвестора.

"В июле у нас была одна очень большая компания, которая интересовалась странами Балтии. Если бы они выбрали Литву, это было бы замечательно, но решение ещё не принято, и, вероятнее всего, оно будет принято только поздней осенью", - сказала А.Гуринскене.

По данным Банка Литвы, немецкие инвесторы на конец 2018 года вложили в Литве 1,155 млрд евро. долларов . Их инвестиции в Латвии выросли почти вдвое (648 млн евро), а в Эстонии - более чем в три раза (340,1 млн евро).