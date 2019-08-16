Погода: Литву захлестнёт новая волна жары

В пятницу днём погоду в Литве обусловит антициклон. Утром ожидается ясным или малооблачным, позже на небе появятся одиночные кучевые облака. Несмотря на это, вероятность дождя небольшая. Ветер днём будет не сильным, не постоянного направления, к вечеру он подует с юга, юго-востока. Температура во второй половине дня поднимется до 21-26 градусов тепла.

В субботу ночью будет малооблачно и сухо. Ветер слабый, юго-восточного, южного направления. Температура ночью понизится, утром будет всего 8-13 градусов тепла, лишь на взморье – 14-16 градусов. Облачность будет вновь непостоянной – утро более ясное, вторая половина дня более облачная. Вероятность дождя останется малой. Днем воздух прогреется до 22-26 градусов тепла.

В воскресенье ночью облаков вновь будет немного, дождя не предвидится. Слабый ветер подует с юго-востока, юга. Термометры утром покажут 9-14, на взморье – 15-16 градусов тепла. Днём облачность постепенно повысится, но вероятность дождя останется небольшой. Юго-восточный, южный ветер усилится до среднего уровня. Днём в страну придут более тёплые воздушные массы, после обеда потеплеет до 23-28 градусов.

В понедельник над страной над страной пройдёт атмосферный фронт. И ночью, и днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью дождь наиболее вероятен в северо-западной части страны, днём – в юго-восточной. Юго-восточный, южный ветер сменит направление на юго-западное, западное и усилится. Ночь будет тёплой, похолодает до 13-18 градусов, в первой половине дня потеплеет до 23-28 градусов, позже температура снизится. На взморье в течение всего дня температура не поднимется выше 20-22 градусов тепла.

Во вторник ночью дожди пройдут в юго-восточной части страны, а днём кратковременный дождь вероятен на юго-восточной окраине страны и на взморье. Подует несильный ветер западного направления. Ночью похолодает до 11-16, днём потеплеет до 20-25 градусов тепла.