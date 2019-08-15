Трагическое ДТП в Каунасе: подозревают, что виновник ДТП - погибший водитель

В среду в Каунасе произошло серьезное ДТП. Сообщалось, что столкнулись три транспортных средства. По предварительным данным, погиб водитель грузовика (1965 г.р.). Полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель грузовика, который погиб в ДТП, сам врезался в остановившийся грузовик и автомобиль Audi.

ДТП произошло 14 августа, в 15.10 ч.

DELFI напоминает, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, столкнулись три транспортных средства: грузовик Mercedes-Benz (водитель 1964 г.р.), грузовик MAN (водитель 1965 г.р.) и Audi, которым управляла женщина (1968 г.р.).



Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 15.25 ч. пожарные-спасатели извлекли из грузовика пострадавшего водителя. Пострадавший не выжил, врачи констатировали его смерть.

Департамент полиции 15 августа распространил информацию, в которой сообщается, что водитель грузовика MAN ехал по первой полосе и врезался в остановившийся у светофора ехавший в том же направлении грузовик Mercedes Benz.

После удара MAN выехал во вторую полосу и столкнулся с Audi A4 Avant.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.