Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM в Литве

Литовские операторы мобильной связи сдержано оценили предложение Министерства транспорта и коммуникаций о введении начать использовать встроенный модуль идентификации абонента eSIM (embedded SIM), электронную сим-карту вместо традиционной.

По данным компаний, имеет смысл говорить о возможностях этой дорогостоящей технологии в сегменте интернета вещей или переносных устройств, но даже здесь решение диктует рынок – распространение таких устройств, потребности пользователей.

"Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологи указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС", – сказал вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус.

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Представитель Telia Lietuvа Аудрюс Стасюлайтис считает, что возможности быстрой смены оператора, которые предоставляет eSIM, сейчас уже неактуальны.

"Это не повысит ни конкуренцию, которая в Литве большая, не скажется на снижении цен, которые одни из самых низких в Европе. И, что показывает сам рынок, в месяц около 1000 человек меняют оператора в Литве (если брать всех операторов), это очень немного", – сказал BNS Стасюлайтис.

Он прибавил, что инвестиции в систему составят "десятки миллионов евро", а ее внедрение займет много времени.

Представитель Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что eSIM - новая технология возможности, применения которой ограничены, а ее внедрение заставляет менять параметры сети и требует дополнительных инвестиций.

"Мы видим возможный потенциал этого решения, однако пока наблюдаем как за потребностями рынка, так и за развитием самой технологии. Во всех случаях мы отлично знаем, что все расходы в конце концов оплачивают клиенты – поэтому мы экономим их средства и внимательно оцениваем любые инвестиции", – сказал Баранаускас.

Он обратил внимание на то, что серьезных инвестиций потребует связь 5G и это надо иметь в виду, когда говоришь о дополнительном инвестировании в eSIM.

Что касается миграции клиентов, Баранаускас заметил, что сейчас масштабы стали меньше, чем прежде.

"Миграция сейчас объективно меньше и она осуществляется легче и быстрее, чем 10 лет назад", – заметил он.

Представитель Bitė Lietuvа Паулюс Кудараускас сказал, что компания уже в течение некоторого времени наблюдает за технологией eSIM и верит в ее потенциал, но внимательно оценивает соотношение выгоды и инвестиций.

"Правда, эта технология требует значительных инвестиций, поэтому, по крайней мере в ближайшее время будем концентрироваться на актуальных для наших клиентов вопросах", – сказал Кудараускас.

По его словам, сейчас в телефонах ограничены возможности использования технологии eSIM.

Новые мобильные устройства – телефоны, умные часы, интеллектуальные системы учета, сенсоры и пульты располагают установленной производителем микросхемой, которая может выполнять функцию обычной физической SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно, считает Министерство транспорта и коммуникаций Литвы.