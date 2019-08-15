Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку

Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал директор департамента по превенции банка SEB Аудрюс Шапола. Эксперт в сфере ИТ Марюс Перещюс заметил, что от аферистов часто страдают и компании, поэтому экономика Литвы теряет миллионы евро.

Сказочно прибыльные инвестиции в биткоины и другую криптовалюту – такая информация от мошенников в последнее время поступает якобы от имени портала DELFI. В передаче DELFI 11 Перещюс сказал, что это обычная схема.

"Просто немного другая, тут работают другие люди. Другой графический дизайн используется, другая подделка. В основе схемы лежит то, что люди слышали о скачках цен на биткоины и другую криптовалюту, и на этом можно заработать", – сказал он.

Собеседник сказал, что этими мошенниками должен заняться Центробанк Литвы.

"Во-первых, выяснить, кто они. После этого уничтожить содержание и пресечь доступ литовских пользователей к сайтам. Если есть возможность, арестовать мошенников и привлечь их к ответственности", – сказал Перещюс.

По словам Шаполы, в Литве от мошенников страдает немного людей, но теряют они значительные суммы.

"Чаще всего звонят на мобильный телефон. Иногда это бывает электронное письмо или контакт в социальной сети. Чаще всего это говорящие по-русски люди, которые представляются по-разному - то финансовым агентом, советником, представителем какой-либо компании, у которой есть дельное предложение по инвестиции средств, которые есть у вас на счету и "не работают". Если человека это заинтересует, ему предлагают "инвестировать", – сказал Шапола.

Перещюс заметил, что когда вам звонят, первый вопрос - откуда у них ваш номер.

"Вы ведь никому не сообщали, что хотите инвестировать", – заметил он.

Шапола сказал, что лучше всего вообще не вести разговор, если вам звонят незнакомые люди с неизвестного вам номера.

"Я не рекомендую говорить с мошенниками, поскольку бывают такие люди, иногда говорят, посмотрю, посмеюсь, сделаю какую-нибудь историю из этого, в Facebook напишу. Иногда потом читаешь такие истории и понимаешь, как ловко убедили человека в том, что им сделали хорошее предложение.

Наш совет – просто прекратить разговор. Неважно, что это невежливо, просто положите трубку и не отвечайте, если вам перезванивают, если смартфон это позволяет - заблокируйте номер", – сказал представитель банка SEB.

Перещюс сказал, что с мошенниками сталкиваются не только жители, но и компании.

"Бизнес теряет суммы со многими нулями, – заметил он. – Компания получает письмо от начальника, письма получают секретари, бухгалтеры о том, что надо перевести деньги консультантам, посредникам. Приходит много фальшивых счетов-фактур от поставщиков, с которыми компания давно не работала. Компании платят эти деньги, переводят в неясные банки, на острова переводят миллионы".

Собеседник сказал, что из-за мошенников экономика Литвы ежегодно теряет миллионы.