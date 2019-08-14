ВИДЕО: в Минске пьяный водитель автобуса из Литвы заехал на велодорожку

В Минске водитель двухэтажного автобуса Toks, будучи в нетрезвом состоянии, заехал на велодорожку. Об этом сообщает onliner.by.

Велосипедисты иногда жалуются на то, что на единственной магистральной велодорожке, которая проходит через весь город, можно встретить то людей, выгуливающих домашних питомцев, то родителей с детскими колясками. Но что это в сравнении с огромным двухэтажным автобусом, который повстречался вчера вечером нашему читателю Никите. Транспортное средство с литовскими номерами бодро катило куда-то, распугивая людей.

Как велосипедист автобус остановил

Никита рассказал корреспонденту Onliner, что все произошло примерно в 20:00 на той части минской велодорожки, которая находится в районе улицы Денисовской.

— Я ехал на велосипеде и вдруг вижу этот автобус: двухэтажный, трехосный, на литовских номерах. Он бодро ехал — где-то 30 км/ч, люди разбегались кто куда, — говорит наш читатель.

Он сумел опередить автобус, хоть при этом водитель едва велосипедиста не "бортанул". Никита обратил внимание на то, что у транспортного средства был разбит задний фонарь, а также имелись повреждения бокового зеркала, будто автобус задел фонарный столб.

— Как он на велодорожку попал, я не знаю. Наверное, с улицы Якубова — больше неоткуда. Куда он ехал — тоже не представляю. Впереди мост, по которому он бы не прошел, да и на Денисовской крутой въезд — опрокинулся бы, чего доброго, — отметил Никита. — Я объехал автобус и остановился перед ним. Прибежали другие очевидцы. За рулем был водитель, по-моему литовец. С ним в салоне только один пассажир: думаю, что наш, в тельняшке, вел себя по-хамски — пробовал ругаться и забрать у меня телефон. А я в ГАИ сразу стал звонить, потому что, во-первых, автобус на велодорожке — это само по себе нонсенс, во-вторых, водитель еле мог говорить. Я сразу понял, что он пьяный.

Сотрудники ГАИ приехали минут через 10, очевидец говорит, что инспекторы сами были очень удивлены увиденным.

— Водителя, как я понял, повезли на медосвидетельствование, а у меня взяли контакты, и я уехал. Сегодня, полагаю, еще позвонят из ГАИ, расспросят, что да как. Вечером, когда я возвращался, автобус еще стоял на месте. Пассажир этот кружил рядом. Не знаю, как теперь такую махину оттуда убирать — это как-то задним ходом нужно выезжать, проблема, в общем, — говорит наш читатель.

По информации Onliner, автобусом действительно управлял гражданин Литвы, находящийся в нетрезвом состоянии.