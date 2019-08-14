Серьезное ДТП в Каунасе: погиб водитель грузовика

ru.DELFI.lt

Foto: Facebook

В среду в Каунасе произошло серьезное ДТП. Сообщается, что столкнулись три транспортных средства. По предварительным данным, погиб водитель грузовика (1965 г.р.). Полиция сообщает, что сейчас закрыто движение из Каунаса в сторону дороги A5.

Сообщение о трагическом ДТП поступило в 15.13 ч. Полиция информировала DELFI, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, столкнулись три транспортных средства: грузовик Mercedes-Benz (водитель 1964 г.р.), грузовик MAN (водитель 1965 г.р.) и Audi, которым управляла женщина (1968 г.р.). Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 15.25 ч. пожарные-спасатели извлекли из грузовика пострадавшего водителя. Пострадавший не выжил, врачи констатировали его смерть. Жители сообщают в фейсбуке, что движение закрыто к дороге А5 из Каунаса, образовались заторы. Полиция рекомендует выбирать другую дорогу. Ведется расследование.

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