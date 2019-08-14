Сообщение о трагическом ДТП поступило в 15.13 ч.
Полиция информировала DELFI, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, столкнулись три транспортных средства: грузовик Mercedes-Benz (водитель 1964 г.р.), грузовик MAN (водитель 1965 г.р.) и Audi, которым управляла женщина (1968 г.р.).
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 15.25 ч. пожарные-спасатели извлекли из грузовика пострадавшего водителя.
Пострадавший не выжил, врачи констатировали его смерть.
Жители сообщают в фейсбуке, что движение закрыто к дороге А5 из Каунаса, образовались заторы.
Полиция рекомендует выбирать другую дорогу.
Ведется расследование.