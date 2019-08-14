Меркель: ЕС должен следить, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности

Евросоюз (ЕС) должен наблюдать, чтобы строящаяся в белорусском Островце, вблизи литовской границы Белорусская АЭС (БелАЭС) соответствовала стандартам безопасности, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

"Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы", – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

БелАЭС строится в Островце, в 50 километрах от Вильнюса и менее чем в 30 километрах от литовской границы.

Президент Науседа сказал, что станция строится с нарушениями требований безопасности, ее место выбрано, исходя из геополитических, а не из экономических соображений.

"Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее функционирования претворила в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо", – сказал глава государства.

Беларусь категорически отметает все претензии Литвы.