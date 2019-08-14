ДГБ Литвы: участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска

Участие политиков в деятельности Межпарламентской православной ассамблеи является фактором риска, говорит Вайдотас Мажейка, заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ).

"Это парламентский формат, который, по нашему мнению, используется в целях внешней политики. По нашему мнению, участие парламентариев в таком формате является фактором риска", - заявил Мажейка журналистам в среду.

Глава ДГБ информацию о Православном форуме представил Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на закрытом заседании в среду.

Комитет собрался на внеочередное заседание по инициативе представителей оппозиции для обсуждения ситуации с участием члена Сейма Ирины Розовой в Православном форуме в Грузии.

Оппозиционные консерваторы утверждают, что их беспокоит участие Розовой в проходившей в Грузии июньской сессии православной ассамблеи, потому что Россия может использовать этот формат в своих целях и во вред безопасности Литвы.

Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Союза поляков Литвы - Союза христианских семей.

На прошлой неделе она сказала BNS, что не получила от Департамента государственной безопасности никаких предупреждений о том, что она не должна ехать на мероприятие Межпарламентской православной Ассамблеи в Грузии.

Депутат туда отправилась с разрешения правления Сeйма.

Выступление члена российской Думы Сергея Гаврилова в июне вызвало массовые протесты в Тбилиси и во всей стране.

Розовой два года назад не было выдано разрешение работать с засекреченной информацией

У члена сейма Литвы Ирины Розовой уже два года нет разрешения на работу с засекреченной информацией, подтвердила в среду сама политик.

"Разрешение у меня было много лет, кажется, с 2005 года, сейчас у меня его нет. Я обращалась пару лет назад, не получила", – сказала Розова BNS.

Она сказала, что не помнит причины, по которой разрешение ей не было выдано, и обещала позже информировать о мотивах, указанных руководством сейма.

Член Русского альянса Литвы Розова входит в сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.

Политик сказала, что отсутствие у нее такого разрешения не мешает ее работе в сейме, в Комитете по делам здравоохранения.

"Мне совсем это не мешает, потому что я и не хотела получать это разрешение на работу, оно мне не нужно и никогда не было нужно за эти годы, когда у меня было разрешение работать с секретной информацией, я ни разу не брала такую информацию. Я всегда говорил: чем меньше знаешь, тем легче будешь жить", – сказала Розова.

Право работать с секретной информацией предоставляет парламентариям председатель сейма после получения рекомендации разведведомства.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду обсудил участие Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП) в июне. Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии.

Замдиректора Департамента госбезопасности (ДГБ) Вайдотас Мажейка в среду сказал, что эта ассамблея используется для реализации внешнеполитических целей России, а участие литовских политиков в ней является фактором риска.

Член КНБО Лауринас Кащюнас после заседания сказал, что о деятельности И. Розовой была предоставлена другая засекреченная информация.

"То, что мы сегодня услышали, ассамблея православия – частичка более масштабной картины, поэтому о более масштабной картине мы должны говорить, но пока у нас нет на это права. Поэтому мы хотим дополнительной информации, так как это история не только нынешнего года, которая продолжается четыре года", – сказал Кащюнас.