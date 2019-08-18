Трактом Via Jagiellonica: много ли литовского осталось в Брест-Литовске?

Безвизовая зона в Беларуси пополнилась пятью районами. Вскоре жители Литвы и ещё семи десятков стран смогут без обязательного предварительного посещения белорусского консульского отдела посетить не только Гродно и окрестности. Доступ иностранцам открыт в Лиду, где вскоре откроют памятник великому князю Литовскому Гедиминасу, а также в Брест, полтора столетия назад названный Брестом-Литовским. В этом году город торжественно отмечает своё тысячелетие.

DELFI выяснял, что укрыли плиты мемориала "Брестская крепость", кто покоится под памятником Николаю Гоголю, как возрождается старинный Королевский тракт и много ли литовского осталось в Брест-Литовске.

Город, первый во многом

Брест, иначе называемый городом над Бугом, уже тысячу лет стоит там, где сливаются реки Мухавец и Буг. В его окрестностях появились на свет последний король Речи Посполитой, первый руководитель Израиля, первый президент Академии наук Беларуси и первый белорусский космонавт. Уроженцами самого Бреста стали лауреат Нобелевской премии мира, экс-премьер-министр Израиля Менахем Бегин и глава Совета министров Белорусской народной республики Александр Цвикевич, православный святой Афанасий Брестский (Филиппович) и белорусская олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, российские деятели искусств Игорь Корнелюк и Елена Воробей. Но город стал известен в мире совсем по другим причинам.

Foto: Сяржук Гавриленко

Первое упоминание о городе в древнем Киевском летописи "Повесть временных лет" датируется 1019 годом.

"Во всех учебниках по истории есть легенда об основании города, о происхождении названия Берестье, и дети очень любят рассказывать историю о том, как один купец проезжал по этой территории и проложил себе дорогу из бересты через заболоченную местность, а позже на этом месте уже основал город", – сообщил школьный учитель истории Василь Коляда.

В Средневековье город Берестье выполнял в Великом княжестве Литовском важную торговую и экономическую роль. В Берестейском замке великий князь литовский Витаутас и король Речи Посполитой Ягайло разработали план генеральной битвы с Тевтонским орденом, который они успешно осуществили 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом.

"Здесь очень рано люди приобщились к культуре, к литературе, к слову в принципе. В Берестье во время раскопок был найден самшитовый гребешок, на обеих сторонах которого был выцарапан кириллический алфавит", – поведал брестский филолог Владимир Сеньковец.

В 1563 году здесь по приказу великого князя литовского Николая Радзивилла Черного в первой на территории современной Беларуси типографии была напечатана "Берестейская Библия".

Foto: Сяржук Гавриленко

"Первая книга на территории ВКЛ – Библия Франциска Скорины – была напечатана в Вильне. А на территории современной Беларуси первая книга была издана в Берестье – это была Брестская Библия, называемая также Радзивилловской", – рассказал Владимир Сеньковец.

Именно в Берестье в 1596 году в церкви Св.Николая три десятка католических и православных великокняжеских епископов заключили церковную унию, которая объединила христиан, пребывающих в расколе с 1054 года.

"Брест был и остаётся во все времена городом, где встречались разные народы, разные культуры, разные конфессии. Несмотря на все проблемы, стычки, это был город всреч и диалога, и Берестейская уния - пример такого диалога", – заявил брестский краевед и публицист Игорь Барановский.

Герой - не город, а крепость

После того, как Берестье в результате разделов Речи Посполитой Обоих Народов оказалось в составе Российской империи, ни возраст города, ни его важная экономически-административная роль не помешали российскому императору Николаю I разрушить город как Карфаген. Высоким указом русский царь приказал перенести город на несколько километров на восток, а на высвобождённом месте построить фортификационное укрепление, прославившееся во второй половине XX столетия – Брестскую крепость.

Foto: Сяржук Гавриленко

Стёршее с лица земли древний город строительство продолжалось пять лет. Берестейский замок и церковь Св.Николая были приспособлены для нужд имперской армии, на месте жилых домов появились солдатские казармы.

"Людей вынудили покинуть старое место и переселиться. Это была большая беда для людей, они покидали свои дома, родные места, освящённые жизнью их предков. И представьте себе, что люди должны были покинуть эту территорию и искать место среди лесов и болот", – с грустью сказал Владимир Сеньковец.

По мнению историка Вадима Деружинского, крепость на месте уничтоженного города должна была выполнять не оборонительную, а полицейскую функцию - совсем недавно страну потрясло Ноябрьское восстание. Именно тогда город Берестье начали именовать Брестом-Литовским, якобы в память о том, что его окрестности относились к Великому княжеству Литовскому.

Брестская крепость Foto: Сяржук Гавриленко

Пограничный статус города закреплён и на мифологическом уровне: вот уже более полутора сотен лет пытливые умы жителей и гостей Бреста будоражат городские легенды о специально оборудованных во время постройки крепости подземных ходах. Они якобы тянутся под всем населённым пунктом, а один лаз даже проходит под рекой, заканчиваясь на территории сопредельной Польши. О подобном тайном переходе границы сегодня наверняка мечтают тысячи чеченских беженцев: стремясь избавиться от преследования режимом Рамзана Кадырова, они пару лет назад расположились в Бресте лагерем, предпринимая тщетные попытки форсировать белорусско-польскую границу, замок на которой открывается лишь для немногих из них.

Впрочем, по-настоящему пограничным Брест стал лишь в 1939 году. Едва ли не каждый иностранец хотя бы краем уха слышал о Брестской крепости-герое, которая мужественно защищалась от захватчиков дважды – в сентябре 1939 г. и в июне 1941 г. С форсирования Буга немецкими войсками рано утром 22 июня 1941 г. начался долгий и кровавый период Второй мировой войны, который в советской историографии принято было называть Великой отечественной.

Брестская крепость Foto: Сяржук Гавриленко

Немногим менее двух лет перед этим, 22 сентября 1939 г., солдаты немецкого Вермахта и советской Красной Армии во главе с генералом танковых войск Гейнцем Гудерианом и комбригом Семёном Кривошеиным провели в Бресте совместный парад. Всего за месяц до этого Молотов и Риббентроп подписали тайный пакт о разделе Европы на сферы влияния и договор, согласно которому Третий Рейх и Советский Союз обязывались не проявлять военную агрессию по отношению к партнёру.

Метроном у Звезды - главного входа в крепость отсчитывает последние мгновения до начала четырёхлетней кровавой мясорубки. Более 4 тысяч защитников крепости сдерживали наступление 45-ой пехотной дивизии Вермахта до конца июля 1941 г.

Несмотря на то, что защита крепости стала примером стойкости, мужества и героизма, звание героя разрушенная Брестская крепость получила лишь спустя два десятка лет после окончания войны.

"Крепость была российской, потом она прославилась как место обороны советских солдат, а перед этим - солдат Войска Польского. Это – уже также история нашего города, и сегодня следует заботиться о сохранении этой крепости, потому что это древнейшие постройки в нашем городе. Хоть это и оккупационный памятник, но это уже – памятник нашей истории, грустной, трагичной. Плиты мемориала Брестской крепости укрыли Старый город", – отметил краевед Игорь Барановский.

Древняя память под плитами советского мемориала

Настоящий памятник истории Бреста, единственный в Европе музей средневекового славянского города, обнаружили, несмотря на мемориальные плиты. В конце 60-х на территории Брестской крепости начались археологические раскопки, в результате которых учёные обнаружили древний город - деревянные постройки, частоколы и мостовые. Вскоре бесценные находки укрыл огромный - 2400 м.кв. – павильон археологического музея "Берестье".

"История Бреста тысячелетняя. Но человеку, который не углубляется в историю, может показаться - а что тут старого, всё новое, где же та старина? Но эти напластования, как наш археологический музей "Берестье", находятся под землёй, под прахом", – заявил Игорь Барановский.

Foto: Сяржук Гавриленко

Брест и столицу Литвы когда-то соединял старинный Королевский тракт Via Jagiellonica. В Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой Ягеллонский тракт соединял две столицы - Вильну и Краков. Именно этой дорогой великий князь литовский Ягайло ехал в Краков, чтобы стать там королём польским Владиславом.

"Где мы можем найти следы Берестья теперь? Что-то прорывается. Сейчас к тысячелетию города строят дорожную развязку "Западный обвод". Это - старый Виленский тракт из Старого города. Это была дорога на Каменец, потом на Шарашова и на Вильну. Старый Виленский тракт опять пробивает себе дорогу. Город развивается, строятся кварталы между крепостью и городом. Город возвращается к своим истокам, к месту, где Буг сливается с Мухавцем. Туда опять возвращается жизнь", – заметил краевед Игорь Барановский.

Выживать в любых условиях

В современном Бресте сложно найти знаки давних времён. Зато Брест полнится признаками ушедшего столетия. Одна из главных улиц Бреста, о которой брестские экскурсоводы с милой улыбкой в первую очередь сообщают, что на ней находится отделение Комитета государственной безопасности Беларуси, как и ранее, носит имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Дедушка Ленин стоит на одноимённой площади, показывая перстом в направлении римо-католического костёла Св. Креста.

"За эту тысячу лет Брест научился выживать в любых условиях, несмотря ни на войны, ни на то, что что-то строится, разрушается. Современный Брест показывает, что в Беларуси сейчас есть мультикультурность", – заявила брестчанка Алена Бахун.

"Так исторически сложилось, что Брест находится на пограничье, в разные исторические эпохи он входил в разные государственные формирования. Мне кажется, что эти переходы - сначала Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая, потом - Российская империя - и придают Бресту особенности", – сказал историк Василий Коляда.

Foto: Сяржук Гавриленко

В улицу Ленина интернационально упираются улицы Мицкевича, Пушкинская и Гоголя. На пересечении Пушкинской и Карла Маркса есть харчевня "Сваякі", предлагающая "старинные и современные блюда белорусской национальной кухни" по вполне демократическим ценам: в меню есть, например, "Тушанка Старажытная" (4,2 евро), "Галёнка Белавежская" (9,17 евро), "Флякі Па-берасьцейску з бабамі" (2 евро) или солянка "Хатняя" (1,86 евро). Интерьер заведения оформлен в этностиле, меню и прочие надписи, вплоть до подписи под кнопкой вызова официанта - на белорусском и английском языках. Вот только единственная на весь зал официантка, как оказалось, говорит и понимает лишь по-русски.

Foto: Сяржук Гавриленко

"Здесь – мощная российская традиция, потому что город был местом массового скопления военных. Здесь было много русских. Когда-то Александр Грибоедов прожил здесь три года, а потом находился в резервном полку до 1812 года. Было много и других. И поэтому российские традиции здесь сильны", – сообщил филолог Владимир Сеньковец.

В начале улицы имени русского литератора украинского происхождения установлен бюст Николая Гоголя. Городская молва гласит, что под этим памятником покоится другой - снесённая в 1961 году бетонная статуя Иосифа Сталина.

В наше время в течение нескольких лет улица Гоголя заполнилась коваными фигурами персонажей рассказов и повестей литератора украинского происхождения.

"У кого-то появился замысел объединить эту улицу с персонажами книг Николая Гоголя. Сначала появились герои "Мёртвых душ", а потом эту традицию подхватили, и богатые производственные организации начали самостоятельно воздвигать памятники на собственные средства. Город на них денег не выделяет. Дана свобода, и организации начинают в определённом смысле увековечивать и самих себя", – пояснил филолог Владимир Сеньковец.

Foto: Сяржук Гавриленко

Вскоре имя Александра Пушкина в городе будет увековечено не только в названии улицы и университета: осенью в Бресте планируют поставить трёхметровый памятник "солнцу русской поэзии".

"Опять же, это – результат того, что брестчане за тысячу лет научились тихонечко молчать, пока сильные дядьки вокруг что-то своё делают. Я не вижу активного общественного обсуждения того, что происходит. Я не против Пушкина, это талантливый поэт, но мне бы хотелось видеть [классика белорусской поэзии Максима] Богдановича. Не следует забывать о своих, которые не менее чудесны. Улица Гоголя мне страшно не нравится, по мне, это безвкусица. Но я вижу, что туристы её любят", – сказала брестчанка Алёна Бахун.

Foto: Сяржук Гавриленко

Впрочем, каждый любопытный турист, владеющий белорусским языком, пройдясь вокруг памятника Тысячелетию Бреста на пересечении улиц Гоголя и Советской под благожелательным взглядом обращённого на запад ангела-хранителя, сможет познакомиться с основными вехами реальной, не вымышленной истории города.

"Я был членом комиссии, которая принимала этот памятник. Сначала архитектор и скульптор задумали поставить ангела с мечом в руках. Воина. В конце концов пришли к кресту. Здесь не следует видеть какие-либо проявления католицизма или православия - это христианство, этот крест - символ веры человека, символ любви к людям, к истории, к духовности, религии и друг к другу", – пояснил Владимир Сеньковец.

Ангел с крестом в руках укрепился на колонне, основу которой окружают статуи как реальных исторических персонажей - великого князя литовского Витаутаса, Николая Радзивилла Черного, основателя города князя Владимира Васильковича, так и абстрактных образов Женщины, Солдата и Монаха. Вначале же авторам памятника представлялся легендарный купец, преклонивший колени перед Матерью Божьей. Однако образ Девы Марии, по слухам, отвергли православные жители города. Вместо князя Витаутаса создателям виделся король Ягайло.

Foto: Сяржук Гавриленко

"Не было единой мысли о некоторых личностях, например, много спорили о Ягайло, стоит ли, чтобы он был на памятнике. И православные не захотели - якобы он ущемлял православных в Великом княжестве Литовском. Поэтому его там нет. Зато есть на памятнике Витовт, который даже с короной, хоть он её и не получил. Я думаю, самое главное в этом памятнике - это ангел, который венчает этот памятник, смотрит на город сверху, благословляет всех крестом, возможно, и не христиан - это самое удачное, что получилось", – поделился Игорь Барановский.

Вдоль всей улицы Гоголя тянется Аллея кованых фонарей, основанная на средства частных инвесторов. С недавнего времени фонари появились и на улице Советской.В начале же этой улицы находятся особенные часы: стрелки на них показывают время зажигания фонарей. Этот обряд ежедневно совершает специально назначенный человек - фонарщик.

Традиция, появившаяся 10 лет назад, привлекает на улицу Советскую толпы туристов. Не удивительно: говорят, если подержаться за пуговицу фонарщика и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Foto: Сяржук Гавриленко

"Когда я переехала сюда из Гомельской области, мне страшно этот город не понравился, – призналась Алёна Бахун. – На Гомельщине люди открытые, добрые, а здесь люди другие совсем - очень прагматичные, практичные. Но оказалось - здесь столько прекрасных людей! Я никуда не хочу уезжать. Я хочу жить здесь. Вообще жить в Беларуси - это отличный челлендж, но сюда приехали люди и из Витебска, и выпускники ЕГУ, которые работают на улучшение города, создают, несмотря ни на что, классную атмосферу. В Бресте - классные люди!".