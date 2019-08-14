Новые данные аудита качества дорог в Литве: подделка документов, некачественные материалы

Литовская дирекция автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций продолжает аудит качества дорог и раскрывает все новые детали злоупотреблений некоторых подрядчиков.

В пресс-релизе сообщается, что в ходе переговоров с подрядчиками об исправлении брака, выяснилось, что на некоторых объектах допущены нарушения не только во время самих работ, но и, возможно, подделаны документы, чтобы появилась возможность использования менее качественных материалов.

Кроме того, часть подрядчиков отказывается брать на себя ответственность за допущенные нарушения, отказывается сотрудничать и исправлять дефекты, затягивает процессы, предоставляет неверные результаты исследований.

"Аудит качества дорог вскрыл большой масштаб злоупотреблений в Литве. Мы не говорим, что нечестно работали все компании – были такие, которые допустили ошибки и потом признали их, исправили. Однако есть и очень сложные случаи, когда подрядчики не только пытаются скрыть свои недобрые намерения, но и ищут политической защиты. Тут мы должны проявить принципиальность. Это наши дороги, деньги нашего государства, общество обязано требовать ответственности и услышать все ответы", – сказал ВРИО министра транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По словам главы ЛДАД Виталия Андреева, когда с подрядчиками говорят о масштабах дефектов, их устранении и сроках выполнения работ устанавливают все требования: от технической специфики госзакупок до технических проектов. Выяснились случаи, когда при проектировании в документах занижали требования за счет качества. Эти фактические обстоятельства выяснились, когда расширили поле аудита. На первом этапе сравнивали только требования технических проектов с реально проведенными работами.

Сообщается, что во время аудита качества дорог государственного значения установлены дефекты на участках, по вопросам которых подрядчики сотрудничают со службами. Эти дефекты подрядчики должны устранить до конца 2019 года. На других участках, где подрядчики отказываются от сотрудничества и затягивают процесс, дефекты будут устранены только в следующем году.

Подрядчиков ознакомили с выводами аудита, им предложили возможные способы устранения дефектов. Часть компаний согласилась устранить дефекты.

Например, АО Panevėžio keliai, АО Kauno tiltai на нескольких участках, где были установлены нарушения, уже уложили новый асфальт, с ЗАО Alkesta достигнуто соглашение о продлении гарантийного срока, а за объектом будет вестись дальнейшее наблюдение, ЗАО Žemaitijos keliai, АО Eurovia Lietuva согласились проверить весь участок после того как будут получены выводы в связи с масштабами возможных нарушений, тогда будет решаться вопрос способа и сроков устранения недостатков.

Но есть подрядчики, которые отказываются устранять дефекты и затягивают процесс, отказываются предоставлять информацию, сотрудничать, игнорируют фактические обстоятельства.

Во время аудита выяснилось, что проектная документация не отвечает технической спецификации закупок (приобретены более дешевые материалы) при выполнении работ ЗАО Fegda на участке дороги 5230 Пабярже–Барскунай–Мяджюкай от 6,50 до 11,16 км.

Также зафиксированы случаи попытки подрядчиков уйти от ответственности, путем сокрытия фактических обстоятельств. На объекте, который делало ЗАО YIT Lietuva (ранее ЗАО Lemminkainen Lietuva) дорога Nr. 4220 Вердайте–Пашишяй от 0,696 до 5,300 км, также использовались более дешевые и менее качественные материалы. В ходе аудита выяснили, что технический контроль еще во время работ выяснил это, но тем не менее работы были приняты. Подрядчик согласился выполнить дополнительные исследования для того чтобы установить масштаб нарушений и представил результаты ЛДАД. Нанятая подрядчиком лаборатория установила, будто бы на объекте использовались подходящие материалы. Поскольку результаты исследования лаборатории сильно отличались от имеющихся данных, ЛДАД обратилась за помощью к зарубежным экспертам, которая подтвердила первые данные - факт использования неподходящих материалов.

ЗАО Kamesta предложила альтернативный способ для исправления дефектов, т.е. укладку дополнительного слоя асфальта на всем отремонтированном участке (дорога Nr. 5223 Буйвиджяй–Лаворишкес–Кена с 0,00 до 8,67 км). Поскольку подрядчик отказался за свой счет устранить дефекты, ЛДАД намерена купить соответствующие услуги и выставить счет ЗАО Kamesta.

В 2018 г. по инициативе Министерства транспорта и коммуникаций был проведен аудит качества дорог государственного значения (33 разных дороги) и выяснилось, что почти 90% исследованных дорог не отвечают стандартам качества. На 18 дорогах были установлены существенные нарушения, из-за которых работы не должны были принять. Во время аудита проверяли дороги, которые ремонтировали в 2008–2017 гг.