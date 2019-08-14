Если Синкявичюс станет еврокомиссаром, портфель министра достанется "Порядку и справедливости"

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что если ВРИО министра экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс станет еврокомиссаром, то портфель министра может быть передан партнерам по коалиции – "Порядку и справедливости".

"Если будут такие перемены, и Синкявичюс уедет работать в Еврокомиссию, (...) мы должны рассмотреть такую возможность, потому что эта ответственность перейдет к партии "Порядок и справедливость". Такое возможно", – сказал 14 августа Žinių radijаs Карбаускис.

Однако он подчеркнул, что окончательное решение примут президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Это не в нашей компетенции, партнеры по коалиции не назначают министров. Если в коалиции договорятся, что партия может предлагать кандидата (в министры), тогда будут предложения, и, если их примет премьер и одобрит президент, тогда назначение будет", – подчеркнул лидер "крестьян".

Напомним, что президент и правительство одобрили кандидатуру Синкявичюса на пост еврокомиссара. В соответствии с коалиционным соглашением, "Порядок и справедливость" получила портфель министра обороны, однако Науседа потребовал оставить на этой должности Раймондаса Кароблиса, поэтому партия осталась без министерства.