Истребитель НАТО обвинили в попытке приблизиться к самолету министра обороны России

Телеканал "Дождь"

Foto: A.Rapševičiaus nuotr.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, его отогнали российские Су-27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который был на борту самолета министра, а также «Интерфакс» со ссылкой на эфир «России 24» и РИА Новости без указания источника. Минобороны опубликовало видео инцидента.

Борт главы Минобороны летел из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. В Калининграде министр участвовал в церемонии закладки камня на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

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