Во вторник утром покой в Клайпеде нарушил лось

13 августа утром в центре Клайпеды заметили лося. Животное бродило кругами, а потом оказалось в реке Данге.

Клайпедчанка Аста Заблоцките рассказала, что лось ходил кругами мимо центра гребли в Клайпеде. Она его заметила около 10 ч.

"Две девушки из центра прибежали и сказали, что увидели плывущего лося. Мы с коллегой решили прогуляться и сфотографировали животное под мостом на ул. Мокиклос", - сказала Заблоцките.

По ее словам, лось вышел из воды. "Он ходит кругами: поплавает, выходит на мель, приходит к базе, затем снова идет к ул. Мокиклос. Здесь кусты. Я думаю, может они вызывают у него ассоциации с лесом, вот он и чувствует себя там в безопасности", - сказала Заблоцките.

Клайпедчане сообщили о лосе в городе рано утром. Полиция следила за его местонахождением.

"Первый звонок поступил в 6.02 ч. Всего звонили не меньше 46 раз", - сказала пресс-секретарь ЕЦП Вилма Юозявичюте.

По ее словам, лося видели на ул. Алкснинес, Найкупес, Дубисос, Руту, Тильжес, Йонишкес, Кооперациёс, на проспекте Тайкос.

Лось, по словам жителей, агрессии не проявлял.

"Полиция дважды выезжала и проводила его в поля", - сказала представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене.

Однако около 12 ч. представитель ЕЦП Юозявичюте сказала, что представители Организации по опеке над животными Nuaras связались с полицией и сообщили, что лось опять появился на ул. Кооперациёс.

Эколог регионального парка литовского взморья Эрландас Паплаускис сказал изданию Vakarų ekspresаs, что в городах, которые находятся рядом с лесами, лосей увидеть можно часто.

"Сами по себе лоси неагрессивны. Они мигрируют, поэтому города у леса попадают в зону их миграции", – сказал Паплаускис.