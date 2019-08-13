Смертность от алкоголя в Литве демонстрирует явную тенденцию: у врача есть лишь одно объяснение

По данным Института гигиены, уровень смертности от алкогольного отравления, снижается с 2008 года. Врач Витаутас Касюлявичюс поднял вопрос о причинах такой тенденции.

Врач также отметил, что в последнее время реже фиксируют случаи алкогольного психоза. Их количество с 2008 по 2016 год росло (с 10 865 до 20 445 случаев), однако в последние несколько лет их количество сокращается.

"Возможно у кого-то есть иное объяснение этой тенденции, но сейчас я склонен считать это результатом государственной политики, – писал в Facebook Касюлявичюс. – Я согласен, что в результате государство теряет доходы в бюджет из-за акцизной политики в Латвии и Польше, но если это помогает избежать психозов, то оно этого стоит".

Представитель Института гигиены Ромуальдас Гурявичюс сказал, что установить причинно-следственную связь непросто.

"Исторически эту попытку критиковали, и назвали Post hoc, ergo propter hoc ("После этого - значит по причине этого"). Во-вторых, никакая корреляция на причинно-следственную связь не указывает. Когда-то довелось читать, что есть связь между количеством аистиных гнезд и рождаемостью, – сказал Гурявичюс. – В 60-е годы ХХ века были публикации, в которых ученые писали, что число смертей от рака легких растет из-за того, что появилось больше заасфальтированных дорог, поскольку в смоле есть большое количество бензпирена, который во время эксперимента показал, что провоцирует рак кожи у животных".

Гурявичюс заметил, что статистику не помогут оценить и другие методы. "Метод оценки Before and After“ (До и после) здесь тоже не поможет, поскольку причинные связи в этом звене переплетены так, что статистика не помогает выявить причины. Тут надо проводить анализ эпидемиологических исследований, лучший из них (но и самый емкий по времени и дорогой) - проспективное исследование", – сказал он.

Однако, по его мнению, есть способ исследования, который помог бы установить причины: "Тут больше подошло бы ретроспективное эпидемиологическое исследование case-contol, брать группу с наличием проблемы и контрольную без. Контрольная должна быть в два раза больше, кроме того, должно быть разделение по возрасту и полу. Если исследование провести качественно, с использованием подходящего инструмента (анкеты), то благодаря современным методам статистической обработки можно будет установить не только основную причину анализируемого явления, но и влияние на процесс других факторов".

Правда, по словам Гурявичюса, такие исследования в Литве не считаются научными. "Итак, коллеги, здесь не все так просто, – сказал он. – Чтобы провести серьезное исследование, нужны научные исследования. А такие исследования на данный момент наша "наука о жизни" не считает наукой, поскольку там нельзя использовать пробирки, реагенты, современные микроскопы и т.д."