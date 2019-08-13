В Вильнюсе состоится "Веломарафон", будет ограничено движение

В воскресенье, 18 августа, на улицах литовской столицы пройдет "Веломарафон". Велосипедисты, любители самокатов, скейтбордов, роликов соберутся в Вильнюсе со всей Литвы. По случаю марафона в городе будет ограничено движение транспорта.

Любители, участвующие в состязаниях Sport и Semi-Sport, стартуют на площади Независимости и поедут по проспекту Гедиминаса (от здания парламента), по ул. Швянтарагё, Т.Врублевскё, Арсенало, T.Косцюшкос, до кольцевой, а потом назад через мост Короля Миндаугаса, ул. Жвяю, Упес, Витауто и А.Мицкявичаус, через Жверинский мост, ул. A.Гоштауто до Белого моста и обратно на ул. А.Гоштауто по проспекту Гедиминаса до площади Независимости.

Участники детского заезда стартуют на ул. А.Гоштауто, рядом со Жверинским мостом, у арки магазина IKI до разворота у Белого моста и назад.

В воскресенье с 4.30 до 18.00 ч. на всей трассе будет перекрыто движение, не будет курсировать и общественный транспорт. Во время веломарафона изменят маршруты общественного транспорта, поэтому рекомендуется планировать поездки с запасом времени.

Пешеходов просят не пересекать трассы веломарафона во время заезда. Переходить через дороги можно только в специально указанных местах и на пешеходных перекрестках, если на дорогах не будет велосипедистов.

Важно знать, что изменятся трассы автобусов 1G, 3G и 6G скорых автобусов, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88 и 89 автобусов и 2, 3, 4, 6 и 20 троллейбусов, а с 4.30 до 18 ч. не будут ходить троллейбусы 10, 12, 14 и 17 маршрутов. Вместо 17 троллейбуса будут чаще курсировать 9 троллейбусы.

Для удобства жителей у моста Жирмуну, рядом с кольцевым перекрестком на ул. Оланду, оборудуют временные остановки общественного транспорта Костел Св. Петра и Павла. На этих остановках будут останавливаться автобусы 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53 и троллейбусы 2, 4, 20. С изменением трасс можно ознакомиться на сайте www.vilniustransport.lt.

За движением общественного транспорта в реальное время можно наблюдать на сайте www.stops.lt, в смартфонах (m.stops.lt) или в приложении m.Ticket или Trafi.

Участники веломарафона смогут испытать свои силы на дистанциях 10, 20 или 30 км, опытные любители смогут принять участие в заезде Semi Sport (50 км), профессионалы – Sport (100 км), а участники на электрических самокатах, дети на роликах, скейтбордах и обычных самокатах смогут участвовать в заезде на 2,4 км.