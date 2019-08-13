Бизнес мэра Каунаса: было озеро – сейчас появятся дома

В красочном и ценном каунасском заповеднике в озеро Лампеджё засыпали грунт, сделали сушу и на ней готовятся строить дома. DELFI выяснил, что побережье озера уничтожено компанией мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса VICI Investments. Там сформировали 15 участков.

Озеро Лампеджё – излюбленное место отдыха каунасцев. В хорошую погоду туда съезжается множество людей. В 2002 году это место было объявлено ландшафтным заповедником.

Однако сейчас мэру Каунаса Матийошайтису этот заповедник явно мешает делать бизнес.

Журналисты DELFI, на ул. Яжеро обнаружили, что берега озера сдвинуты (озеро попадает на территорию заповедника). Береговая линия сдвинута в воды: это сделали, засыпав побережье грунтом. Заново сформированные берега закреплены специальной сеткой.

Журналисты выяснили, что грунт засыпан там, где в этом году компания VICI Investments зарегистрировала 15 участков под строительство жилых домов. Благодаря этому увеличилась территория для инфраструктуры рядом с новыми домами.

По данным Центра регистров, акционер VICI Investments - Матийошайтис, а глава компании - его сын Шарунас.

Перемены можно сравнить если посмотреть на сегодняшние снимки и снимки на Geoportal.lt.

Как бы там ни было, но подобные действия запрещены. В законе об охраняемых территориях запрещается менять и заново формировать берега водоемов.

В специальном плане Каунасской мэрии для ландшафтного заповедника слияния Нерис и Немана (в его пределах находится и озеро, о котором идет речь) сказано, что "с учетом уклона берегов озера Лампеджё, устанавливается охраняемая зона шириной 10 и 20 м (II раздел описи 5.1.1 и 6.1. пункты). Ширина охраняемой зоны равна охраняемой зоне побережья (III раздел описи 11 пункт)".

Значит, после того, как часть озера засыпали и увеличили сушу, часть участка, принадлежащего компаний перестала быть охраняемой зоной. А это очень выгодно для будущих строителей.

Пока побережье было уже, применялись строгие правила. В охраняемой зоне запрещается строительство, кроме того, должны оставить эту зону для посещения желающих. Если эта охраняемая зона не попадает на собственный участок, об этом уже думать не нужно.

Мэрия указала, что заповедник создавался для сохранения уникального ландшафта.

Однако журналисты DELFI зафиксировали, что основная ценность заповедника – ландшафт и побережье озера – у участка, принадлежащего мэру города было уничтожено.

DELFI выяснил, что участки VICI Investments на ул. Яжеро были зарегистрированы в январе 2019 года. 13 марта портал Kas vyksta Kaune сообщил о работах по изменению ландшафта рядом с этими участками. Выяснилось, что эти работы оплатила сама мэрия.

Журналисты DELFI выяснили, что работы были связаны с обновлением базы гребли. В ходе этих работ углубили озеро и срыли остров.

Это Kas vyksta Kaune подтвердил представитель мэрии Миндаугас Шивицкас. По его словам, всю технику нанимала мэрия.

Новую современную базу строят по адресу ул. Гярвю, 5 – там, где была старая, у магистрали Via Baltica.

Шарунас Матийошайтис подтвердил Kas vyksta Kaune, что компания сама технику не нанимала.

"Рядом с территорией проводили работы и там использовалась техника, не связанная с нашей компанией – там срыли остров, углубляли озеро. В западной части территории, принадлежащей нашей компании сделали лишь небольшую дорогу длиной 100 м, ею занимается подрядчик", – сказал он.

Из слов Матийошайтиса напрашивается вывод, что заповедник и побережье разорила компания, которую наняла мэрия. "Матийошайтис подчеркнул, что принадлежащие его компании участки находятся не в заповеднике, а в его буферной охраняемой зоне, в которую входит и весь район Лампеджяй", - писал в марте портал Kas vyksta Kaune.

По его словам, VICI Investments не намеревается строить на своем участке многоквартирные дома, она планирует продать участки. Об этом в марте сообщил портал Kas vyksta Kaune.

Что касается работ по обновлению базы гребли. DELFI получил выводы, составленные директором департамента по оценке воздействия на окружающую среду Агентства охраны окружающей среды Юстины Чернене от 2017 года "Об оценке воздействия на окружающую среду трассы для гребли, отвечающей международным стандартам на озере Лампеджё".

В них Чернене приняла решение, что для оборудования такой базы не обязательно оценивать влияние на окружающую среду. "Работы не изменят характер природного комплекса, не скажутся на исчезновении биоты, не изменят уровень вод или береговую линию, поэтому все будет в рамках регламента, установленного мэрией для данного заповедника".

В документе сказано, что запланированные работы не скажутся на ландшафте и не изменят побережье. Однако, как выяснил DELFI, все произошло с точность до наоборот. Возможно, в охраняемой зоне допущены серьезные нарушения. Журналисты обратились в Агентство охраны окружающей среды, но не получили ответ на вопрос, действительно ли в данной случае оценка воздействие была не нужна.

Интерес общества к этому проекту возник после того, как горсовет в срочном порядке стал корректировать особый план ландшафтного заповедника слияния Нерис и Немана. СМИ писали, что пытались несколько уменьшить размеры заповедника. Это было бы на руку тем, кто занялся бы строительством на ул. Яжеро.

DELFI обратился в мэрию, к мэру и акционеру компании Матийошайтису, но ответов не получил.

Журналисты обратились в Государственную службу охраняемых территорий. Заместитель главы службы Рута Башките сказала, что после ажиотажа в обществе мэрия пока с принятием решений не спешит.

"Сейчас процесс планирования приостановлен из-за озабоченности в обществе. Мэрия не утвердила программу планирования. Мы договорились, что, когда программа будет, они нам ее пришлют", - сказала Башките.

Она подтвердила, что закон запрещает копать в охраняемой прибрежной зоне.

В ходе расследования порталу DELFI не удалось найти доказательства того, что на эти работы было выдано какое-то разрешение. Однако его и не может быть, поскольку оно противоречило бы закону об охраняемых территориях.

Журналисты обратились в Департамент охраны окружающей среды. Его представитель Ева Крикштопайтите заметила, что об этом департаменту не было известно. Было начато расследование.

Портал также обратился в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству с вопросом, были ли выданы разрешения на строительство в Каунасе, на ул. Яжеро. Представитель инспекции Ричардас Индрашюс сказал, что пока никакие разрешения мэрия не выдавала.

Журналисты также обратились за комментарием к премьер-министру Саулюсу Сквернялису. Его пресс-секретарь Томас Бержинскас передал ответ премьера: "Премьер об этой ситуации ничего не знает, но если на самом деле есть нарушения, Министерство охраны окружающей среды и подчиненные ему ведомства обязаны реагировать – и сделают это. Неважно, кто этот возможный нарушитель – физическое или юридическое лицо. Нарушения, особенно грубые, недопустимы, специалисты обязаны сделать все, чтобы последствия были устранены, а виновных призвали к ответственности. Если устранить нарушения в силу объективных причин невозможно, виновные должны возместить нанесенный ущерб".

Дополнено: 13 августа, в 10 ч. редакция DELFI получила документ Каунасской мэрии, в котором сказано, что статья "Бизнес мэра Каунаса: было озеро – сейчас появятся дома" опирается на неверную информацию. Представляем этот текст мэрии:

Утверждения в статье о засыпанном в озеро Лампеджё грунте - ложь.

Каунасская мэрия оборудует на озере Лампеджё новую, самую современную в Литве трассу для гребли. Этот план мэрия утвердила еще 10 лет назад.

В соответствии с техническим проектом, согласованным как с природоохраной, так и с другими ведомствами, убрали насыпь, которая в озере появилась после эксплуатации завода Skalda, поскольку она мешала трассе. В соответствии с проектом береговая линия в этом месте была укреплена при помощи специальной сетки, на этом участке посеяли траву, чтобы защитить берег от эрозии.

"Утверждения, будто после того как насыпали грунт, изменили береговую линию - выдумки. Наоборот – после того как убрали насыпь, мешавшую трассе, береговую линию укрепили. Так, как предполагалось в техническом проекте, согласованном со всеми ведомствами", - подчеркнула глава отдела охраны природы Каунасской мэрии Радета Савицкене.

В ходе подготовки технического проекта трассы провели оценку воздействия на окружающую среду, этот проект утвердили природоохранники.