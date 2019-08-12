В первый день отпуска премьеру Литвы сделали плановую операцию

Премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису в первый день его отпуска сделали плановую операцию. Об этом сообщили на странице премьера в социальной сети.

"Перед отпуском посыпались вопросы: что планируешь? Где буду - в Литве или за границей? Что буду делать?

Вот - первый день отпуска. И новые вызовы 🙂 Сделана плановая операция, все отлично, чувствую себя хорошо! Благодарю фантастических врачей за заботу и усилия.

Благодарю мою семью, близких и друзей за любовь и поддержку!

Я убежден, что укоренившаяся во время службы привычка ежегодно проверять здоровье, оправдывает себя.

Заботьтесь о своем здоровье и вы! Постоянно, а не только тогда, когда появится потребность. Самое главное - профилактика и превенция.

Всем доброго здравия - с наилучшими пожеланиями!" – писал премьер.

Пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас подробно ничего об операции BNS не сообщил.

"Подробности не предоставляются из уважения к личной жизни премьера и его семьи", – сказал BNS Бержинскас. По его словам, если премьер пожелает, то сам расскажет подробности, когда вернется на работу.

В конце октября 2018 года Сквернялису сделали операцию по коррекции зрения.

Глава правительства Литвы ушел в отпуск с 12 по 14 августа, кроме того, у него будет дополнительный выходной 16 августа, а четверг в Литве - нерабочий день.